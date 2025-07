El Sporting refuerza su plantilla con Víctor Romero

El pivote de 21 años, Víctor Romero, llega a Lisboa procedente del BM Granollers, donde ha jugado toda su vida, y ahora se unirá al Sporting CP. El pivote aterriza con las cosas claras y tiene como objetivo seguir aportando calidad a la plantilla de Ricardo Costa.

Él es el mejor pivote de su generación y un jugador que deja Fraikin Granollers como el mejor en su posición de la temporada en Liga Asobal. En sus primeras declaraciones tras anunciarse su fichaje por el conjunto portugués, Víctor Romero decía lo siguiente. "Tenía muchas ganas de venir a este club, que lo está haciendo muy bien. Es un equipo muy joven, con mucha ambición, un proyecto muy bueno, y vengo con grandes expectativas", comentaba el jugador.

Romero también mencionó la importancia de fichar por el Sporting CP para debutar en la EHF Champions League. "Tenía muchas ganas de debutar en la EHF Champions League con un equipo como el Sporting CP, un club con unas instalaciones increíbles. Creo que no hay mejor manera de debutar que aquí". confesaba el jugador.

Además, el internacional español comentó algunas de las características de su estilo de juego. "Soy un pivote un tanto atípico, porque disfruto mucho del contraataque, y si hay una palabra que me define, es versatilidad. Ataco y defiendo, y me gusta correr al contraataque", anadía Víctor.

En cuanto a sus objetivos individuales y colectivos al unirse al bicampeón nacional, Víctor Romero declaró: "El Sporting CP tuvo una muy buena temporada, ganándolo todo, y nosotros intentamos hacer lo mismo. En la EHF Champions League, aspiramos a sumar más puntos, es decir, a tener una temporada igual o incluso mejor". Concluyó con un mensaje a la afición del Sporting CP: "Lo daré todo. Tengo muchas ganas de empezar este verano".

Carlos Carneiro, coordinador de balonmano del Sporting CP, habló con entusiasmo sobre la llegada de Víctor Romero. "Estamos ante un talento emergente. Es un jugador que ha jugado regularmente con la selección española, un joven de 21 años que encaja a la perfección: un jugador de equipo, luchador, con gran calidad, margen de mejora y que ya está rindiendo bien. Creo que nos ayudará mucho, solucionará algunos de nuestros problemas y, sin duda, nos haremos más fuertes", declaró el director en declaraciones a los medios del club.

El coordinador destaca al nuevo fichaje estratégico, considerado el mejor pívot de la liga española y campeón de Europa sub-21, como un deportista con experiencia europea que "no tendrá problemas para integrarse en el equipo, porque hay muchos deportistas de su generación". "Sin duda, estamos ante un jugador muy inteligente, un jugador de equipo, así que todo irá sobre ruedas". Romero confía también en una rápida integración en el equipo, ya que conoce a algunos de sus integrantesy también rivales. "Creo que me ayudará a integrarme mejor. Ya conozco a jugadores con los que he jugado, como Gurri y Gassama, y ya me he enfrentado a Francisco Costa en la selección, y me ayudará a jugar en el Sporting CP", comentaba el joven.

El jugador internacional cuenta con grandes logros con la selección, se ha consolidado como un enorme profesional con gran potencial mostrado en categorías inferiores, tres oros con España siendo el mejor pivote del Mundial Juvenil 2023 y el mejor del Europeo Junior 2024. El Sporting refuerza su equipo con talento español de nuevo, ya que cuenta con los hermanos Costa, el lateral izquierdo Salvador Salvador y ahora el pivote Víctor Romero.