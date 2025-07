El PSG hace un movimiento clave y paga un fichaje récord

El Skjern y el PSG han llegado a un acuerdo para la venta del máximo goleador del equipo danés, Noah Gaudin. El francés, según ha confirmado el equipo de Jutlandia Occidental, ha sido "la venta más grande del club", aunque la cantidad es confidencial. Guadin ha optado por el retorno a Francia y fichado por el club para las tres próximas temporadas, hasta 2028.

El jugador que debutó con la selección francesa A a principios de este año, ha sido una pieza muy codiciada de mercado tras demostrar un alto nivel en las dos últimas temporadas con el equipo danés. El que ahora ha sido su club ya tiene un substituto que será el danés Mads Mensah Larsen. "Hemos estado buscando un sustituto competente durante el último periodo, con quien hemos logrado nuestro objetivo, y así se allanó el camino para que el cambio se hiciera realidad", decía el director deportivo del Skjern Thomas Klitgaard.

En el comunicado oficial del equipo han expresado lo difícil que ha sido despedirse de un jugador de la talla de Noah. "Nunca es fácil despedirse de un jugador como Noah Gaudin. Ha sido un jugador clave, máximo goleador en ambas temporadas, y ha dejado una gran huella en el club. Hemos tenido una conversación positiva y constructiva con Noah sobre toda la situación y el creciente interés que ha despertado en él, en particular por parte del PSG. Es un gran paso que se está haciendo realidad para Noah". "Estamos orgullosos de Noah y le deseamos todo lo mejor en París", afirma Klitgaard sobre el francés, quien marcó 472 goles en tan solo dos temporadas con la camiseta verde.

El jugador también ha confesado cómo afrontará este traspaso. "He tenido dos años fantásticos en Skjern, donde me he sentido como en casa desde el primer día. Ha sido un honor jugar con la camiseta verde y para un club que realmente me importa. "Les estoy muy agradecido a todos en el club, y Skjern siempre tendrá un lugar especial en mi corazón", decía el jugador.

Guadin confiesa que jugar para el PSG es un sueño, equipo que ya ha hecho oficial su fichaje a través de un post en Twitter. "En el ámbito deportivo, hemos estado a la vanguardia con dos medallas en el Campeonato Danés y hemos disputado los cuartos de final del Campeonato Europeo, así que ha sido una época de grandes experiencias. Ahora me espera un nuevo reto al que no pude negarme. "Es un sueño de la infancia hecho realidad", dice Noah Gaudin.

El que será el rival del Barça en el grupo B de la siguiente fase de la EHF Champions League ha hecho un movimiento clave al incorporar al jugador francés en clara progresión. Ambos equipos se encontrarán el 19-20 de noviembre y, posteriormente, el 3-4 de diciembre.