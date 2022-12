Ortega: "Mi mayor reto como técnico fue entrar en este vestuario"

El técnico azulgrana firmaría "repetir en 2023 un 2022" en el que conquistó seis títulos, incluida la Champions "‘Ludo’ será una baja importantísima y solo hay cinco ‘top’: Karalek, Pekeler, Golla, Saugstrup y Wiencek", recalcó

Carlos Ortega aterrizó en el verano de 2021 en el Barça en pleno terremoto por la extraña destitución de Xavi Pascual y de David Barrufet anunciada unas semanas antes de alzar la ansiada décima Champions de la sección y a base de trabajo y de buenos resultados se ha ganado la confianza unánime del barcelonismo.

Unos días después de conquistar el domingo 18 de diciembre la primera edición de la Supercopa Ibérica, el malagueño conversó con SPORT en una interesante entrevista en la que analizó la situación del equipo, los problemas por culpa de las lesiones y... los posibles fichajes. Ojo, porque podría llegar un refuerzo para la primera línea y suena Pol Valera, del Fraikin Granollers.

¿Fue emotivo volver a Málaga?

Sí, aunque no estuvimos en la capital y no pude ver a mi madre tanto como habría querido. Pero fueron a los partidos y pude ver a muchos amigos y a excompañeros, que siempre es agradable.

¿En qué momento se encuentra ahora el equipo?

Tras el éxito que supuso ganar la pasada Champions, todo va mejor. Cimentado en una buena portería y en una buena defensa, el equipo es más sólido y los resultados de 2022 así lo acreditan. Solo hemos perdido un punto en Antequera, otro en Kiel y la final de la Super Globe en la prórroga. Y ganamos los partidos con más autoridad que la pasada temporada, pero aquí mandan los títulos y firmaría repetir el 2022 y ganar la Champions. Ya estamos prácticamente en cuartos y eso nos garantiza tiempo para prepararnos. Y, claro, esperemos que nos respeten las lesiones, porque llevamos bastantes.

¿El equipo es mejor que el año pasado a estas alturas?

Yo creo que es más fiable y que es muy difícil ganarnos. Quizá no ganamos con tantísima ventaja como en otras temporadas anteriores, pero repito que el equipo es muy fiable.

Ortega, en plena charla táctica | JAVI FERRÁNDIZ

¿La inclusión de Carlsbogard en defensa les ha dado un plus?

La portería suele estar bien si la defensa ayuda. No puedes pensar que te saque balones en seis metros como Gonzalo contra el Kiel. Jonathan nos ha dado un comodín atrás, aunque también nos lo daba Ali Zein. Luís (Frade) va ayudando cada vez más, sobre todo contra gente grande, que se le da mejor. La defensa está siendo sólida. Tim (N’Guessan) en momentos puntuales cumple en el centro. Y sí, las bajas han provocado que Jonathan aparezca más.

¿Dónde se puede mejorar?

En ataque siempre puedes hacerlo mejor. Hemos dado un paso adelante a nivel de versatilidad, con jugadores que pueden atacar y defender en varios sitios y eso te da mucha riqueza. Contra el FC Porto jugamos con pequeños en primera línea. Blaz (Janc) puede atacar en el extremo, en el lateral o en el central y defender en el segundo o de avanzado. Y Melvyn (Richardson) de lateral y de central. Y ahora Domen (Makuc) ha dado un paso adelante atacando de lateral y con las lesiones puede ser importante.

¿Makuc le gusta más de lateral por las pérdidas de central?

Siempre he dicho que es un lateral reconvertido a central. Puede ser una salida, sin duda. Desde hace un mes está con mucha más confianza, tiene desborde y a este nivel puede ser muy importante.

¿Es firme la apuesta por Martí Soler para suplir a Ariño tras su grave lesión?

Nos condiciona el presupuesto y si se quiere confiar en la base hay que darles oportunidades. Jugó 30 minutos contra el Sporting, los 60 de la final y dio un paso adelante. Puede defender de segundo y de avanzado, porque tapa mucho. Le falta un poquito de mala lecha, del espíritu de Ariño, pero puede ser muy interesante.

El Barça alzó su undécima Champions el pasado junio | EFE

Donde sí se podría fichar es en la primera línea por la baja de Langaro. ¿Me equivoco?

No. Estamos pensando en traer a alguien que se ajuste al presupuesto y nos pueda ayudar en un futuro. O algún jugador que teníamos en mente para el futuro.

Sigamos con los nombres. ¿Qué le pasa a Luka Cindric, que parece siempre 'tocado'?

Es un jugador muy explosivo que necesita de eso y que está teniendo problemas físicos. El perderse tantos partidos y entrenamientos le hace perder esa explosividad.

La columna vertebral son Gonzalo, Petrus, Dika Mem y Fàbregas. ¿Está de acuerdo?

Sí, pero cuando no están aparecen otros. Vale, ellos son las puntas del iceberg, pero sin ellos han respondido Domen, Tim, Melvyn... todos. Lo bueno es que si no está uno siempre aparece otro y por eso es un equipo tan competitivo.

¿El 'toque' a Nielsen en la rueda de prensa va en serio?

Es que parece que entre un poco frío en los partidos... y eso que hasta la Supercopa Ibérica había salido mejor del banquillo que Gonzalo durante los partidos. Pero jugar en el Barça es muy difícil. El escudo pesa mucho y hay que tener paciencia con los nuevos. En el Barça hay una presión en el aire que solo percibes aquí.

Ortega avanzó que podría haber un fichaje de invierno | JAVI FERRÁNDIZ

Esa presión no afecta a Dika Mem, que es tan bueno que parece por encima de todo...

Es un portento físico, está haciendo un papel fantástico y está totalmente implicado. Solo tengo palabras de agradecimiento y de admiración, aunque a veces hay que darle un toque por eso, que parece que esté por encima del bien y del mal (sonríe). Es un jugador 10 y un compañero 10 que se preocupa de que tengamos siempre un equipo competitivo. Eso indica que quiere seguir ganando.

Para mí la figura del curso está siendo 'Ludo'... ¡Vaya pérdida para la próxima temporada!

Ha sido un golpe en la línea de flotación. Será una baja importantísima. No hay que llamarle casi nunca la atención, está supercomprometido, es disciplinado, siempre da el máximo... aún no entiendo cómo ha podido pasar esto con un jugador de familia catalana que siente este club... es una lástima y tenemos que buscar la mejor solución posible. El club lleva tiempo trabajando en esto y no es fácil, porque hay cinco pivotes 'top' y los cinco con contrato en vigor: Saugstrup, Golla, Pekeler, Wiencek y Karalek.

¿Nicolas Tournat no?

No, porque no defiende. Y el del Pick Szeged (Bence Banhidi) es fantástico, pero no aguanta nuestro ritmo. Como dijo alguno, estamos trabajando en ello (ríe).

Para acabar. ¿Está satisfecho por cómo van las cosas?

A ver, en líneas generales hay que estar contentos, ¿no? Estamos ganando, jugamos bien y hay buen ambiente en el vestuario. ¿Sabes? A nivel de cuerpo técnico lo que más nos costó fue entrar en el vestuario. Ha sido el reto más gordo que he tenido desde que soy entrenador y por suerte creo que ya lo hemos conseguido.