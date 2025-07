Nexus Energía, patrocinador oficial y ‘title sponsor’ de la Liga ASOBAL para la temporada 2025/26

Nexus Energía, energética líder en la comercialización de electricidad y gas natural, representación de productores en el mercado y servicios energéticos, ha firmado un acuerdo con ASOBAL para convertirse en patrocinador oficial y ‘title sponsor’ de la élite del balonmano masculino español de clubes durante la temporada 2025/2026. A través de esta alianza, la competición se denominará Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL.

El acuerdo se ha escenificado en un acto de firma en la sede de Barcelona de Nexus Energía, que ha contado con la presencia de su Director General, Joan Canela, y el Presidente de ASOBAL, Servando Revuelta. “En Nexus Energía, estamos muy orgullosos de apoyar a la Liga ASOBAL, una competición que no solo representa el máximo nivel del balonmano en nuestro país, sino que también refleja valores con los que nos sentimos profundamente identificados. Compartimos con ASOBAL y sus clubes el compromiso con la sostenibilidad, el trabajo en equipo, el estilo de vida saludable. Creemos en la fuerza de remar en la misma dirección, en la buena energía que se genera cuando personas y organizaciones se unen por un objetivo común”, ha explicado Joan Canela, director general de Nexus Energía.

El compromiso con la sostenibilidad está en el centro de este acuerdo. El propósito de Nexus Energía es acercar la energía a personas y empresas de forma sencilla, empoderándolas para hacer un uso más eficiente y responsable, y acompañándolas en el camino hacia la descarbonización. Con esta alianza, Nexus Energía reafirma, además, su alineación con valores como la excelencia, el trabajo en equipo, la superación y la innovación, que definen tanto al deporte de élite como la propuesta de valor de la compañía energética. Por su parte, ASOBAL ha lanzado este año la ASOBAL Legacy League (ALL), un proyecto pionero en sostenibilidad medioambiental, social, económica y de gobernanza entre los clubes de la competición. La ALL les impulsa a poner en marcha acciones de sostenibilidad medibles y evaluables, e incluye una clasificación que reconoce a los clubes que demuestran un mayor compromiso con la sostenibilidad y el progreso en áreas clave como gobernanza, medio ambiente, sensibilización social y cooperación.

Con este acuerdo, ASOBAL, una de las dos únicas ligas de balonmano en el mundo que forman parte de la iniciativa “Sports for Climate Change” de las Naciones Unidas, cumple su objetivo de asociarse con una energética líder: Nexus Energía es la novena comercializadora energética, el segundo representante de energías renovables y el líder en representación de energía fotovoltaica en España, además de tener presencia en Portugal, México e Irlanda.

“Es un orgullo para ASOBAL tener la confianza de una empresa del prestigio y profesionalidad de Nexus Energía. Además, esta colaboración refuerza el trabajo desarrollado por ASOBAL en el ámbito de la sostenibilidad, con la ASOBAL Legacy League, así como fortalece nuestra estrategia de digitalización y fan engagement, adicionalmente a nuestra voluntad de mejorar el ecosistema del balonmano de élite en España, también a nivel de clubes y empresas, impulsando su profesionalidad”, ha comentado Servando Revuelta, Presidente de la competición profesional.

Sobre Nexus Energía

Nexus Energía es una energética líder en la comercialización de electricidad y gas natural, la representación de productores en el mercado y los servicios energéticos, con presencia internacional en Portugal y México. Fundada en el 2000 por una docena de compañías locales de todo el territorio español con gran tradición en la distribución de electricidad. Con un equipo de más de 200 empleados, Grupo Nexus Energía gestiona más de 18 TWh y ha facturado más de 1.676 millones de euros en el último ejercicio.

La compañía suministra electricidad y gas natural a más de 25.332 puntos de suministro de empresas y a más de 29.154 puntos de suministro domésticos, descubriéndoles una nueva forma de relacionarse con la energía basada en un consumo responsable, consciente y eficiente. Acompaña a las empresas en avanzar en la reducción de sus emisiones e impulsar su competitividad con innovadoras soluciones de eficiencia energética y descarbonización: autoconsumo, flexibilidad de demanda, monitorización y gestión energética.

Nexus Energía optimiza la venta en el mercado de la energía producida por más de 16.420 plantas representadas y su integración en la red eléctrica, además de ofrecerles participar en los mercados de ajuste, coberturas de precio del mercado y un centro de control propio.