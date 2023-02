Muere el capitán de la selección turca de balonmano entre los escombros del terremoto

El capitán de la selección turca de balonmano, Cemal Kütahya, ha fallecido entre los escombros provocados por el terremoto que afectó a Turquía y Siria No es el único caso de deportistas que han perdido la vida por el terremoto de gran magnitud, que ya ha ocasionado más de 35 mil muertes

El capitán de la selección turca de balonmano, Cemal Kütahya, ha fallecido entre los escombros provocados por el terremoto que afectó a Turquía y Siria. Su hijo de cinco años también ha muerto por culpa del seísmo, según ha confirmado la Federación Turca de Balonmano.

El veterano jugador de 32 años, jugaba el Hatay Büyüksehir Belediyespor, equipo que ocupaba la primera posición de la liga turca. Además, Cemal era capitán de la selección nacional y fue uno de los jugadores destacados de la selección de balonmano playa de Turquía, acabando siendo el máximo goleador del Europeo 2021.

El máximo organismo del balonmano turco declaró que "con profunda tristeza nos hemos enterado de la muerte de Cemal Kütahya, capitán de nuestra selección nacional masculina de balonmano, y de su hijo Çinar Kütahya, que quedaron sepultados bajo los escombros de la casa donde vivían en la ciudad de Antakya".

🖤 Terrible noticia que nos llega desde Turquía: el capitán de la selección @Hentbol_Fed🇹🇷, Cemal Kütahya, y su hijo Çinar, han fallecido en los terremotos de la pasada semana 😔



😭 Devastating news from Turkey with the death of Cemal and Çinar Kütahya. Our deepest condolences🙏🏻 https://t.co/CyhKlsWu7v