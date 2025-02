Muere el abuelo agredido de un árbitro de balonmano en Galicia

El presidente de la Federación Gallega de Balonmano, Bruno López, ha señalado este lunes que en la muerte de Andrés Rico, el espectador agredido durante el partido de balonmano que arbitraba su nieto, "hay un presunto culpable y muchísimos responsables".

La víctima, que ha fallecido tras más de dos meses hospitalizada en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, fue agredida el pasado 15 de diciembre al ser empujado por el padre de una jugadora en un partido cadete femenino entre el BM Sanxenxo y el Rasoeiro en Vilalonga (Sanxenxo).

"Los responsables somos todos los que en algún momento hemos perdido los papeles o lo seguimos haciendo en los pabellones y los que no hemos puesto fin a esto", ha subrayado López.

El balonmano gallego, según su presidente, "está consternado, apenado, triste y enfadado", ya que la muerte de Andrés Rico, que tenía 68 años, "es la peor noticia que podíamos tener".

Para Bruno López el problema de la violencia "lo tenemos en todos los ámbitos de la sociedad" y entiende que el balonmano "no se escapa a ello", pero confía en que lo sucedido "sirva para que haya un cambio y podamos solucionar esto".

"No cabe escapar ni ponerse de perfil en esta situación", ha reiterado López, que ha asegurado que desde la federación "llevamos años peleando para que haya una normativa que regule todo esto", si bien ha reconocido que desistieron al no lograr los cambios deseados.

Ahora lamenta que "no deberíamos haberlo hecho", ya que los entes federativos "nos estamos preocupando" de formatos de competiciones, de formar a los deportistas o de "vender nuestro producto" cuando deberían "dar marcha atrás y volver al ABC de todo esto".

El presidente del balonmano gallego ha sentenciado que "unos no pueden disfrutar a costa de los malos tragos de otros" y ha sostenido que, a raíz de este incidente, "hemos sido conscientes de que no somos capaces de proteger a la gente que viene a ver un partido".

Tras un mes de partidos a puerta cerrada "que muchísima gente vio como un castigo", ha explicado Bruno López, la federación gallega ha estado trabajando en un proyecto para impulsar medidas encaminadas a "erradicar estos comportamientos".

Así, entre otros cambios, se han instaurado "pautas de respeto" entre los equipos, la creación de la 'tarjeta violeta' con la que el árbitro puede abandonar el partido antes de que termine o un "código de conducta" para que todos conozcan los "mínimos exigidos de comportamiento".

Además, se activarán campañas informativas para que el público que acude a los pabellones "sepa cómo se tienen que comportar" y cómo deben reaccionar si son testigos de algún comportamiento violento en las gradas.

Con respecto a la familia de la víctima, a la que el ente federativo ha ofrecido a sus servicios jurídicos, López ha afirmado que están viviendo esta situación "como un infierno" y ha añadido que en estos momentos "no entienden nada de lo que está ocurriendo".

"Hay una vía judicial abierta. Esperamos que la justicia actúe y que se puedan dirimir responsabilidades", ha añadido el presidente de la federación gallega, que ha subrayado que "cada uno tendrá que aguantar lo que haya hecho".

El presidente del BM Rasoeiro, Diego Gondar, ha señalado por su parte que hoy es "un día muy triste" ya que Andrés Rico era una persona "muy conocida" en O Grove y también en el club, en el que juegan tanto sus nietos como la hija del hombre que le agredió.

"Lo único que podemos pedir es que la justicia actúe", ha asegurado Gondar, que ha defendido que la afición de su equipo nunca se ha caracterizado por ser violenta "pero siempre hay gente y conductas a mejorar".

Confía en que esto sirva "para reaccionar de cara al futuro y que la gente aprenda a actuar".

“No me vale ningún perdón”

Belén Rico lamentó este lunes, a través de una carta publicada en sus redes sociales, la muerte de su padre Andrés.

La víctima, abuelo del árbitro que dirigía ese encuentro disputado el pasado 15 de diciembre, fue agredida por un padre de una jugadora del Rasoeiro, club en el que también milita su nieto.

Tras ser empujado, se golpeó la cabeza contra un escalón, teniendo que ser trasladado rápidamente a un centro hospitalario. Dos meses después, y tras una larga lucha, Andrés Rico falleció esta madrugada.

“Maldito aquel día que no supe decir que no, maldita la hora en que me levanté feliz creyendo que ese día era un domingo más, maldito el momento en que nuestro mundo se paró, maldita esa persona que no debería estar allí, maldito el momento en que dejaste de ser tú, maldito empujón, maldito el momento en que él se cruzó en nuestras vidas y nos hizo perder el control de ellas en una espiral de lágrimas y dolor que solo le deseo que sufra como nosotros”, escribió la hija de la víctima.

En una dura carta, Belén Rico deja claro que a ella no le vale “con ningún perdón, con ninguna terapia ni cuento con la justicia” porque le han quitado “a lo que más quería”.

“Nada de eso me vale porque nunca podré recuperar lo que perdí, lo que nos quitaste. Sintiéndolo mucho, y lo digo de corazón, tu sitio no es este. Vete lejos donde no tengamos que cruzarnos nunca más, donde cada vez que te vea a ti o algo tuyo no tenga que recordar estos meses de continua angustia y sufrimiento”, denuncia.

Clubes como Frigoríficos del Morrazo, Cisne, Anaitasuna, BM Porriño, así como las principales federaciones territoriales del país y la Federación Española de Balonmano, han traslado su pésame a la familia y amigos del fallecido.