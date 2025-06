La incógnita del Magdeburgo antes de la semifinal contra el Barça

A pocos días de la final de la Champions, "la bestia negra" del Barça, el Magdeburgo, no ha dejado claro si van a contar con uno de sus jugadores estrella, Gisli Kristjansson. El central islandés sufrió una lesión en el hombro en una de sus penetraciones a portería y tuvo que retirarse a los pocos minutos de empezar el partido de la Bundesliga en Lemgo.

El conjunto alemán no ha desvelado ni la gravedad de la lesión ni los detalles de los exámenes médicos a los que sometieron al central, que indicaban una afectación al ligamento. El jugador ha evitado pasar por quirófano, por lo que podría indicar una lesión de menor gravedad. El entrenador del Magdeburgo, sí ha comentado que no está al corriente de sí el tratamiento de Kristjansson está siendo efectivo, ya que el jugador no ha vuelto a entrenar.

Es muy probable que Bennet Wiegert no cuente con la presencia del central en el partido en el que el conjunto alemán se disputará el pase a la final ante el Barça, pero entonces ¿por qué Kristjansson ha viajado a Colonia con el equipo?

SU PRESENCIA, SIN CONFIRMARSE

El viaje no es concluyente, ya que todos los jugadores estarán allí, pero el club no ha pronunciado nada al respecto sobre la presencia de Gisli Kristjansson.

Es importante tener en cuenta que Gisli Kristjansson es una pieza crucial para el Magdeburgo y que las hazañas del jugador en la final de la EHF en 2023, le hicieron posible alcanzar el MVP de Final Four a pesar de jugar con una lesión de hombro parecida a la que ha tenido recientemente.

Noticias relacionadas El Barça inicia la semana de la matrícula de honor

Su presencia en el partido será una duda hasta el día de la semifinal, prevista a disputarse este sábado en Colonia a partir de las 18.00h.