Los Hispanos arrollan a Letonia y acaban primeros de grupo

La selección española, que el miércoles selló ante Italia su billete para el Europeo, se impuso con mucha claridad a la de Letonia (41-25) en Huesca, donde certificó la primera plaza y dejó claro quién es la mejor selección de su grupo. Fue un partido cómodo para los Hispanos, que no tuvieron rival en el Palacio de los Deportes oscense, con cuatro mil quinientos aficionados que disfrutaron de una fiesta del balonmano.

España - Letonia (balonmano), 11/05/2025 CLASIFICACIÓN AL EUROPEO ESP 41 25 LET Alineaciones ESPAÑA, 41 Corrales (po); J.Gurri (4), Casado (2), Terrafeta (1), Odriozola (2), Garciandía (3), Serdio (2), Fis (2), D. Dujsehbaev (1), A. Gómez (6), Víctor Romero (7), D. Fernández (2), Cikusa (6), Barrufet (2), J. Rodriguez (1), Ledo (po). LETONIA, 25 Putra (po), Gorbunovs (1), Misulis (0), Serafimovics (2), Bors (0), Borrisovs (3), Snepsts (0), Lagzda (1), Kalnins (3), Rogonovs (5), Grebennikovs (4), Meiksans (), Valkouskis (1), Kursners (3), Rancans (2), Kurzemnieks (), Lagzda (po).

Plantó cara Letonia en el comienzo del partido en un juego un tanto desdibujado por parte de la selección española que no tenia continuidad que dejaba espacios al no ajustar las marcas lo que aprovechó Letonia para perforar la meta española, ante la relajación de los Hispanos que salieron fríos al partido.

No estaba muy conforme Jordi Ribera con el juego de su equipo y tuvo que pedir ya tiempo en el minuto 11 al ir por detrás en el marcador (5-6) y no tener soluciones en ataque que no veían los espacios para entrar ni para lanzar.

Surtió efecto, y pronto, ya que en dos minutos le dieron la vuelta al marcador los Hispanos (9-6) y ya continuaron yendo por delante en el marcador con diferencias que conforme pasaban los minutos iba en aumento jugando ya a placer ante una selección de Letonia que fue a remolque y que se quedó sin argumentos para contrarrestar los ataques de su rivales.

La selección de Letonia no se rindió y siguió peleando para que no se fueran mucho en el marcador los Hispanos y las diferencias se mantuvieron entre los cuatro y siete goles hasta llegar la descanso (20-15) aunque España bajó el ritmo y la intensidad ya que de lo contrario el marcador hubiera sido muy abultado.

Tras el descanso, España siguió sumando goles con relativa facilidad ante la selección de Letonia que era incapaz de contrarrestar el poder ofensivo de los Hispanos, mostrando la tremenda diferencia que hay entre ambas selecciones gustándose tanto en la pista como en las gradas aunque en el juego no hubiera mucha competencia.

La rapidez en las acciones de la selección española fue lo mejor del partido ante un rival que era incapaz de neutralizar al juego del rival a pesar de que en varias ocasiones pidieran tiempo para romper la dinámica del partido.

La segunda parte no tuvo color ya que los goles subían al electrónico muy rápidos y de foma muy fácil regalando los Hispanos a los aficionados un espectáculo de balonmano frente a un rival muy flojo que nunca opuso resistencia, y tan sólo aguantó en los primeros diez minutos de la primera parte. También hubo tiempo para el debut de Marcos Fis, hijo del mito hispanocubano Julio Fis, plata con España en el Europeo de 2006. De esta manera, se convirtió en el cuarto más joven de la historia en debutar (18 años) tras López Balcells y los hermanos Cikusa.