Fuera de 'semis', las Guerreras quieren ser quintas en el Europeo

La victoria de Montenegro frente a Rumanía por 34-35 deja a la selección española fuera de las medallas España cierra la segunda fase este miércoles contra la potente Francia (20 h) con la quinta plaza como objetivo

Después de arrancar el lunes un insuficiente empate frente a Países Bajos (29-29) en un encuentro que llegó a dominar por 8-14 a los 20 minutos de juego, la selección española femenina necesitaba una concatenación de resultados para mantener opciones de semifinales en el Mundial de cara al choque de hoy contra la vigente campeona olímpica Francia (20.30 horas).

Y esas quiméricas combinaciones se frustraron el martes con la victoria de Montenegro ante Rumanía por 35-34 que sitúa a las balcánicas con seis puntos inalcanzables ya para las de José Ignacio Prades, que tienen tres. Una pena, ya que a excepción del debut ante las montenegrinas (30-23), ninguna selección ha sido superior a las Guerreras.

El seleccionador apuntó a la falta de experiencia cuando se vieron seis goles por delante frente a las rumanas y no le falta razón. Es un equipo que se está construyendo y que no ha tenido suerte en este Mundial con las lesiones de Alicia Fernández y de las dos porteras titulares, Merche Castellanos y una Silvia Navarro que no jugará más este año y... veremos qué sucede después, porque ya tiene 43 años.

Quieren ser terceras

Pese a esa decepción, España afronta el duelo de este miércoles y con el objetivo de sellar una tercera plaza del grupo que le permitiría luchar con las terceras del otro grupo por ser quintas. Sin embargo, no será un objetivo fácil pese a que Francia ya tiene la primera plaza asegurada (derrotó por 27-19 a Montenegro). Y es que las campeonas olímpicas el año pasado en Tokio están demostrando ser las más fuertes del Mundial junto a la otra gran favorita, una Noruega que también lo ha ganado todo y a la que hoy vale un empate frente a Dinamarca para sellar su primacía.

“Vamos a intentar quedar lo más arriba posible. El equipo ha ido creciendo, mejorando y competiendo muy bien en cada partido. Además, ha dado muestras de su capacidad para rehacerse después de cada resultado que no era el que buscábamos”, comentó el seleccionador José Ignacio Prades antes de la victoria montenegrina.

Paula Valdivia está siendo de las más destacadas | RFEBM

"La exigencia parte siempre desde uno mismo. El equipo se exige porque quiere más, pero hay que buscar el equilibrio en no exigirnos más de lo que debemos para no presionarnos en exceso. El equipo comete errores, pero hay algunas jugadoras nuevas y el grupo está compitiendo bien. No nos sentimos inferiores a nadie y encaramos así el partido contra Francia", añadió el catalán en declaraciones a RTVE.

"El equipo se merece una victoria para ver recompensado el esfuerzo realizado durante todo el torneo", comentó la catalana Kaba Gassama. "Tenemos que hacer una gran defensa, dinámica y agresiva. Ya hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera", indicó la algecireña Paula Valdivia.