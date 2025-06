La Final Four más especial para 10 azulgranas

El Barça afronta este fin de semana la última competición de la temporada, una Final a Cuatro de la Champions League en la que defenderá en Colonia el título logrado el año pasado con unas durísimas semifinales el sábado frente al Magdeburgo (18.00 h). Tres horas antes se medirán el Nantes y el Füchse Berlín en la primera.

La cita del Lanxess Arena servirá para despedir a media plantilla. 10 jugadores dejarán el equipo a final de curso y SPORT charló con ellos antes de su último 'baile' azulgrana. Son Aitor Ariño, Gonzalo Pérez de Vargas, Thiagus Petrus, Melvyn Richardson, Pol Valera, Javi Rodríguez, Hampus Wanne, Jaime Gallego, Juan Palomino y Vincent Gérard.

Ariño, un símbolo barcelonista

El barcelonés es el último símbolo de la cantera tras la obligada retirada de Víctor Tomàs en 2020 y la marcha ahora de otro gran canterano como Gonzalo. Aitor Ariño llegó al club en 2005 con 12 años y quiere dejar el club alzando otra Champions (sería la sexta en su cuenta particular). Jugará en el Füchse Berlin de Mathias Gidsel y Lasse Andersson.

"Siempre he tenido claro que el club estaba por encima de todo. Me habría gustado quedarme, nunca lo he negado. Siento que estoy en mi casa, en mi club de toda mi vida y ojalá pudiese haber acabado mi carrera aquí, pero no se dio, busqué mi salida y me salió Berlín, así que no me lo pensé", explicó a SPORT.

Ariño, talento y barcelonismo por los cuatro costados / FCB

"A nivel deportivo me quedo con todos los títulos que he ganado y con cómo he conseguido volver a estar a nivel top europeo después de dos lesiones graves. Y a nivel personal, pues me quedo con la familia que he creado aquí en Barcelona y con cómo me he sentido en casa durante 20 años en el Barça", añadió el extremo izquierdo.

Pérez de Vargas, el 'seguro' de la portería

Gonzalo sigue recuperándose de su lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y no se podrá despedir del Barça en la pista tras 11 temporadas seguidas en el primer equipo más cuatro antes de sus cesiones en Granollers y Toulouse. Su destino será el Kiel, donde confía en debutar en diciembre, antes del parón del Europeo.

"Quizás mi caso es un poco más particular. Al final es una salida que se sabía de hace tiempo y no será en la pista. Quieras o no, estos meses que llevo fuera del equipo te hacen ver las cosas de una manera diferente, pero al final no deja de ser una Final Four y la oportunidad de cerrar un ciclo de una manera mejor, si cabe", dijo el toledano.

El mítico Gonzalo se emocionó en su despedida / FCB

"La voy a disfrutar de otra manera. Como mi primera, animando a mis compañeros desde la grada. Aquí he cumplido todo lo que quería. He estado muchísimos años, he ganado muchos títulos, he sido capitán, he crecido como persona y he creado una familia. Barcelona es mi casa. Ganar esta Champions sería poner la guinda al pastel", añadió el meta.

Petrus, el mariscal defensivo

El brasileño es una pieza clave en la última década azulgrana y uno de los más queridos por el Palau. Llegó en 2018 del PICK Szeged que dirigía Juan Carlos Pastor en su vuelta a España (había jugado tres años en Logroño) y desde entonces lidera la defensa con dureza y una prodigiosa velocidad de manos. Se irá al Veszprém con Pasqui.

"Será una Final Four especial sin duda, aunque la verdad es que no me está dando tiempo para pensarlo ni nada. De hecho, todas las Finales Four son especiales. Ya pensaré en que me voy cuando acabe, pero ahora estoy centrado únicamente en Colonia, como todos los años. Y en intentar ganarla", comentó el especialista en tareas defensivas.

Thiagus Petrus ha sido un líder en defensa / FCB

"Sin duda he superado todo lo que pensaba cuando vine al Barça y más con el nivel de equipos que hay hoy por hoy en Europa. He superado por mucho mis expectativas y estoy muy contento. A ver si puedo acabar más contento con otra Champions. Ganar cuatro en siete temporadas sería más de la mitad. Sería impresionante", añadió.

Richardson, el mago polivalente

Xavi Pascual y David Barrufet llevaban tiempo intentando rescatar del Montpellier al hijo del gran Jackson Richardson. Melvyn llegó en 2021 para jugar de lateral derecho, pero la baja de Cindric y la lesión de Makuc hicieron que jugase de central y su rendimiento ha sido notable. Será una baja importante. Su futuro está en el Wisla Plock de Xavi Sabaté.

"Es una Final Four especial por así decirlo, aunque tampoco lo estoy pensando mucho. Estoy muy concentrado en lo que hay que hacer este fin de semana. También será una especie de fin de ciclo en este equipo. Nos vamos muchos y queremos acabar de la mejor manera. Somos capaces de hacer cosas muy grandes cosas", indicó el galo.

El Barça echará de menos a Melvyn Richardson / FCB

"He cumplido todo lo que quería. Los objetivos de este club son ganar siempre y estar a tope. En todos mis años aquí hemos llegado a la Final Four. Yo vine porque quería ganar títulos y lo hemos logrado. Es un club con mucha presión de resultados. El ambiente ha sido siempre muy bueno y tenemos un gran espíritu de trabajo", añadió el primera línea.

Wanne, solvencia y velocidad

El Barça se decantó por el extremo izquierdo sueco tras sondear también al danés Emil Jakobsen y su rendimiento ha sido bueno, aunque con lagunas en las tres temporadas desde su fichaje en 2022 procedente del Flensburg. Llega fuerte a la Final Four tras algún problema físico y suele rendir en las grandes citas. Se va al HOJ danés.

"Físicamente me encuentro muy bien, a tope. Bueno, tengo algunas pequeñas cosas, pero es normal en un jugador de balonmano. Es una temporada muy complicada para todos los que disputamos los Juegos Olímpicos. No creo que haya alguno que no tenga algún dolorcillo a estas alturas", comentó el escandinavo junto a la tabla de masajes.

Hampus Wanne, un extremo diestro de categoría / FCB

"Estoy muy satisfecho con todo lo que he conseguido aquí en el Barça. Hemos llegado las tres temporadas a la Final four y hemos ganado dos. Ojalá consigamos repetir título este fin de semana. Sería extraordinario, increíble. Sería como cumplir otro sueño. Lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas", añadió Wanne.

Javi Rodríguez, talento en el pivote

El madrileño llegó con 19 años en 2023 procedente del BM Logroño y en estas tres campañas su crecimiento ha sido tan grande, que ya es un 'fijo' para Jordi Ribera con los Hispanos. Sin embargo, la presencia de Luís Frade y el regreso al club de Ludovic Fàbregas lo han invitado a buscar una salida. Jugará en el Benfica a las órdenes de 'Jota' González.

"La Final Four es el fin de semana más especial en el mundo del balonmano, así que con muchas ganas de disfrutarla y, sobre todo, de ganarla. Llegué siendo un junior y creo que he aprendido bastante estos dos años en el Barça, sobre todo en el día a día con todos los compañeros, que me han ayudado muchísimo", explicó el pivote.

Javi Rodríguez, el futuro es suyo / FCB

"Ganar la Champions la pasada temporada fue espectacular. Irme con otra Champions sería extraordinario y al mismo tiempo remarcaría un poco más el buen trabajo que se ha hecho aquí durante estos dos años", añadió el azulgrana.

Pol Valera, un central de categoría

El catalán no lo ha tenido fácil en el Barça. Su fichaje en 2023 se adelantó unos meses y fichó en febrero pensando sobre todo en el curso siguiente. Nunca tuvo la total confianza de Carlos Ortega y la rotura del cruzado anterior de su rodilla derecha en mayo de 2024 fue la puntilla. Su destino será el FC Porto de los hermanos Costa (Kiko y Martim).

"Bueno, será una Final Four muy especial y también se presenta muy complicada, porque los otros tres equipos han hecho también una gran temporada, empezando por el Magdeburgo en las semifinales", manifestó el central.

Pol Valera volverá a sonreír en el FC Porto / FCB

"Bueno, con ilusión, con ganas de que el equipo pueda ganar este título. La Champions es el título más importante y me encantaría irme del Barça con dos Copas de Europa", añadió un Pol Valera que prefirió pensar más en el equipo que en su situación personal. Y eso es algo que le honra.

Juan Palomino despertó sin presión

El antequerano ha mostrado su habitual descaro en los últimos partidos, cuando sabía que no seguiría en el Barça. Jugará en el Fraikin Granollers, donde a buen seguro mostrará todo lo que ha aprendido esta temporada rodeado de varios de los mejores jugadores del mundo. Es un seguro atrás y, si suelta la mano, puede ser muy útil en ataque.

"Jugar una Final Four de la Champions es como un sueño que tengo desde hace muchos años. Personalmente, mi objetivo es disfrutarlo al máximo. Para mí y para cualquier chaval, estar allí es cumplir un sueño. Ojalá salgan las cosas bien. Llevo toda la temporada pensando en este momento", señaló con su habitual expresividad.

El Granollers acierta con Juan Palomino / FCB

"¿Sabes? Me estoy intentando imaginar dentro de la pista, pero no soy capaz. Tengo unas ganas enormes de que llegue el sábado. Estar allí ya es un sueño. Si encima tuviese algún minuto, ya sería el no va más. Sería muy bonito, la verdad. También quiero dar las gracias a todos por esta temporada", comentó el exjugador del Barça B.

Jaime Gallego, el infortunio

La historia del madrileño daría para escribir una tragedia griega. Llegó del Torrelavega tras un año de baja por lesión en 2021 junto a Javi Rodríguez para cubrir el enorme hueco que dejó 'Ludo' Fàbregas. En diciembre le había ganado la partida, pero un problema sin solución que se ha ido agravando lo mantiene fuera de las pistas desde hace 18 meses.

"Es un fin de semana especial. Será el último... la despedida de un gran grupo. Más allá de la pista, todos hemos tenido una relación increíble fuera. Me lo tomo como una cita en la que espero que el equipo dé el máximo. Y sobre todo quiero despedirme de la mejor manera de mis compañeros en estos dos años magníficos", explicó el pivote.

"Por suerte, los compañeros me lo han puesto muy fácil. Una cosa son los entrenamientos y la parte de la pista, que no he podido estar. Sin embargo, fuera hacemos muchas cosas juntos y siempre me he sentido muy dentro del grupo. Nunca habría imaginado ganar tantos títulos y esta Champions sería un colofón brutal", añadió el madrileño.

Gérard, héroe por accidente

El francés es el miembro más 'inesperado' de la plantilla. El campeón olímpico, mundial y europeo Vincent Gérard se retiró tras los Juegos de París después de dos décadas en la elite, pero la lesión de Gonzalo y una llamada lo convencieron para volver unos meses. Será la alternativa a Nielsen en Colonia y después regresará a su retiro.

Vincent Gérard, un portero de leyenda / FCB

"Sí, es evidente que hace unos meses no esperaba estar aquí en esta situación. Lo único que quiero es disfrutar y no ponerme tanta presión, que hay mucha. Yo creo que incluso en estas circunstancias es posible disfrutar. Solo quiero estar ahí. Cuando llegué, dije que mi intención era ayudar al equipo y lo estoy haciendo", explicó el portero.

"Cuando veo los partidos pienso que podría parar más, pero es difícil volver y ponerte en forma otra vez. Estoy feliz, porque no me he lesionado. Hicimos un gran trabajo con Thomas (Svensson, el entrenador de porteros). Si no juego, será porque Emil (Nielsen) está a gran nivel. Para mí ya es un éxito estar allí y ganar el título sería increíble", apuntó.