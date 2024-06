La exclusión del Bidasoa en Champions... también perjudica al Granollers

La EHF ha comunicado este viernes la lista de equipos participantes en la próxima Champions League, entre los que no se encontraba el Bidasoa Irún. A pesar de estar en la primera lista de candidatos para disputar la máxima competición continental, la solicitud del conjunto vasco no ha sido aceptada y, de esta manera, no competirá contra los mejores equipos europeos.

En consecuencia, como segundo clasificado de la Liga Plenitude Asobal, el Bidasoa participará en la próxima EHF European League. Tras conocer la negativa de la Champions, el propio club reconoció que "seguirá trabajando para que los éxitos nacionales y europeos vuelvan a Irún". No obstante, esta noticia no tan solo afecta al cuadro irundarra, sino que el BM Granollers ha salido directamente perjudicado de esta decisión.

EL GRANOLLERS, PERJUDICADO

La EHF European League tiene reservada unas cuotas de participantes para entrar directamente en la competición. En España, concretamente dos equipos logran la clasificación directa. En este caso, tiene preferencia el subcampeón de la Asobal y el campeón, o en su defecto, el subcampeón de la Copa del Rey. Así y, tras conocer que el Bidasoa queda fuera de la Champions, el equipo vasco jugará la Liga Europa como subcampeón de Liga, mientras que el Torrelavega lo hará como subcampeón de la Copa.

En caso de que el Bidasoa hubiera aceptado en la Champions League, la plaza directa para la EHF European League hubiera sido para el BM Granollers, tercer clasificado de la Liga Asobal. En su defecto, el conjunto granollerí tendrá que pasar por la fase previa para poder participar. Y no tiene un grato recuerdo de esta eliminatoria previa, puesto que en la anterior edición, los de Antonio Rama fueron eliminados por penaltis por el Constanta de Rumanía. Esta temporada, tendrán que intentarlo de nuevo si quieren disputar la competición europea.

REVOLUCIÓN EN GRANOLLERS

El BM Granollers ya está planificando la próxima temporada y se espera una auténtica revolución en la plantilla. En el terreno de las bajas, Bruno Reguart, Joan Amigó, Pere Arnau y Yusuf Faruk no seguirán en el cuadro catalán.

Por su parte, el club ya ha anunciado las llegadas de Andrés Moyano, lateral derecho del Balonmano Nava, Jordi Deumal, extremo izquierdo de Les Septors y Tarcisio Freitas, central del Atlético Valladolid.

No obstante, cabe destacar que Antonio Rama podrá seguir contando con hombres importantes como el veterano Antonio García, el extremo Sergi Franco o el guardameta Pol Amores. Una mezcla de jugadores veteranos y jóvenes para intentar completar un gran año y competir en Europa.