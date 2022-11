Carmen Martín pone punto final a su carrera con las 'Guerreras'

La extremo internacional ha disputado 250 partidos con el combinado nacional "Es una decisión difícil, muy reflexionada y meditada durante bastante tiempo", apuntó

La extremo internacional Carmen Martín puso este viernes punto final a su carrera con la selección española de balonmano, con la que ha disputado 250 partidos, según anunció la propia jugadora a través de un mensaje difundido en redes sociales.

"Decidí que ha llegado el momento de dejar de vestir la camiseta de la selección española. Es una decisión difícil, muy reflexionada y meditada durante bastante tiempo", señaló Martín, que cumplió 34 años el pasado mes de mayo.

Una decisión que, como explicó la extremo almeriense, tomó el pasado enero, un mes después de la conclusión del Campeonato del Mundo disputado en España y en el que fue elegida mejor extremo derecho del torneo.

"Igual debería haberlo hecho justo al tomar la decisión, un mes después de acabar el Campeonato del Mundo disputado en España, pero simplemente no quise darle importancia", explicó Martín, que milita esta campaña en el Savehof sueco.

"A mis 17 años tuve la suerte de recibir la primera convocatoria con la selección absoluta y desde los 18 la disfruté con continuidad. Mi objetivo era ser perseverante y exigente conmigo misma para quedarme", continuó Martín, tercera máxima goleadora en la historia de la selección española con un total de 866 dianas.

"Hoy con 34 años la vida cambia y el balonmano ya no es mi prioridad. Me encanta. Es mi pasión. Pero ahora mis prioridades son otras", aseguró la jugadora.

Durante sus diecisiete años con la selección, Carmen Martín se ha convertido en uno de los máximos iconos del balonmano femenino español y de las 'Guerreras', cuya leyenda ayudó a construir.

Integrante de la selección española que se proclamó subcampeona de Europa en 2008 en Macedonia, así como del equipo que subió tres años después al tercer escalón del podio en el Mundial de Brasil 2011, Carmen Martín fue durante muchos años la sonrisa y el corazón de las 'Guerreras'.

Una sonrisa que sólo se quebró con la grave lesión de rodilla que sufrió durante la disputa de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y que le impidió subir al podio a recoger la medalla de bronce que conquistó la selección española.

El bronce de Londres no sería el último éxito de la andaluza con la selección, ya que dos años después contribuyó de manera decisiva a la plata que las 'Guerreras' conquistaron en el Europeo de Croacia y Hungría 2014.

Esa cita abrió la puerta al conjunto español y a Carmen Martín a los Juegos Olímpicos de Río 2016, en los que cayeron ante Francia en la prórroga en los cuartos de final.

Carmen Martín volvió a disputar cinco años después una cita olímpica en Tokio, donde sus veinte tantos -fue la segunda máxima realizadora del equipo español- no sirvieron para impedir que España quedara eliminada en la primera fase.

Un amargo sabor de boca del que Carmen Martín y las 'Guerreras' se resarcieron el pasado año en el Mundial disputado en España, en el que lograron la cuarta posición.

"Quiero dar las gracias a todos aquellos que me han seguido o se han enganchado al balonmano por las Guerreras. Sin todas esas personas mi recorrido no hubiera sido el mismo", señaló Carmen Martín, que también quiso despedirse de sus críticos: "Me han ayudado a continuar y seguir demostrando quien soy".

Igualmente, se acordó en su despedida de la selección de la Federación Española de Balonmano, así como de sus entrenadores y compañeras.

"Gracias a la RFEBM por estos años, muchos de ellos inolvidables. Sin ella no hubiera podido vivir tantas experiencias fantásticas por todo el mundo. Y sin duda, mis mayores gracias vienen referidas a mis entrenadores por quererme en su equipo y pasar tiempo con muy buenas compañeras que me he cruzado, muchas de las cuales me han hecho mejor persona", concluyó Carmen Martín.