El Barça vuelve a arrasar y se medirá al Kielce en 'semis'

El conjunto azulgrana derrotó con autoridad al Esperance tunecino por 37-24 para acabar primero de grupo Gonzalo se exhibió en la portería con un brutal 49% de acierto y Ludovic Fàbregas brilló con siete goles

Sin hacer un partido totalmente redondo, el Barça se ha mostrado muy superior al Esperance Sportive de Tunis (37-24) en una colosal actuación de Gonzalo Pérez de Vargas con 23 paradas (49% de efectividad) y este sábado se verá las caras frente al Kielce en unas semifinales de la Super Globe que supondrán la reedición de la pasada final de la Champions que se saldó con éxito barcelonista en los penaltis.

FICHA TÉCNICA SUPER GLOBE 2022 BAR 37 ________________ 24 ESP ALINEACIONES BARÇA, 37 (18+19): Gonzalo Pérez de Vargas (p.), Luka Cindric (2), Ludovic Fàbregas (7), Dika Mem (2), Timothey N'Guessan (6), Aleix Gómez (4), Aitor Ariño (3) -siete inicial-, Thiagus Petrus (2), Blaz Janc (1), Luís Frade (4), Melvyn Richardson (1), Jonathan Carlsbogard, Hampus Wanne (2), Haniel Langaro (3) y Artur Parera. ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS, 24 (12+12): Assil Namli (p.), Makram Slama, Achraf Margheli (1), Hazem Bacha (1), Islem Jbeli (2), Oussama Boughanmi (4), Tarek Jallouz -siete inicial-, Mohamed Sfar (p.s.), Abdelhak Ben Salah (7), Firas Jlidi, Rjab Al Shoushen (2), Bilel Abdelli (1), Mohamed Ali Bhar, Lyes Hachicha (5) y Ghassen Toumi (1). ÁRBITROS Robert Schulze y Tobias Tonnes (Alemania). Expulsaron con roja directa a Bilel Abdelli (27:06). Excluyeron dos minutos a Ludovic Fàbregas (31:16), del Barça. MARCADOR CADA CINCO MINUTOS 3-2, 8-4, 11-4, 15-6, 16-8, 18-12 (descanso), 21-14, 25-15, 30-17, 30-19, 33-22 y 37-24 (final). INCIDENCIAS Partido correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo D de la fase de grupos de la Super Globe 2022 disputado en el Damman Sports Hall (Damman, Arabia Saudí).

Con un día de descanso y tal y como estaba previsto, el rival en las durísimas semifinales del sábado será el Lomza Vive Kielce que dirige Talant Dujshebaev. El cuadro polaco derrotó en el duelo previo al Handebol Taubaté brasileño por 30-39 para terminar primero en el Grupo C con nueve goles sin fallo de los hijos del técnico (seis de Àlex y tres del exazulgrana Dani).

El meta Emil Nielsen recibió el alta médica poco antes del encuentro (no jugó) y también regresaron a la lista el esloveno Blaz Janc y el croata Luka Cindric, los tres ausentes del martes. Ello motivó que no se vistiese el joven portero Roberto Doménech ni curiosamente los dos mejores del día anterior frente al Club Ministros, los jóvenes Pablo Urdangarin y un Domen Makuc que no termina de convencer al técnico.

El equipo volvió a mostrar la excelente línea de toda la temporada, pero no estuvo redondo del todo por varios aspectos como un par de contras que se estrellaron ante la portería tunecina, alguna pérdida en la salida del ataque y concesiones defensivas que derivaron en que el marcador al descanso reflejase solo seis goles de diferencia (18-12) cuando llegó a ser de nueve (16-7).

De inicio, Cindric brilló en la dirección con dos excelentes asistencias a Aitor Ariño y a Ludovic Fàbregas que dispararon a los blaugranas en el marcador (6-2, min. 8:29) con muy buenas prestaciones en ataque y algunas dudas atrás.

Luka Cindric realizó una notable primera parte | TWITTER

Con tres de los cuatro primeros goles de su equipo, Ben Salah había evitado que se rompiese el partido. Sin embargo, en sus mejores minutos del mediodía el Barça encontró a un magistral Pérez de Vargas en la portería y arriba entre Fàbregas y la buena puesta en escena de Luís Frade posibilitaron un 13-6 en el minuto 17.

El vigente subcampeón del torneo llegó a ganar por nueve tras el segundo tanto del pivote luso (16-7, min. 22:04), pero ahí se desconectó un poco y el Esperance tunecino aprovechó para situarse 17-11. Con 18-11, Ortega pidió tiempo para preparar el último ataque y pidió a sus jugadores "empezar a atacar a falta de cinco segundos. Si marcamos bien y si no, que ellos no ataquen". Sin embargo, Carlsbogard se precipitó y Boughanmi anotó el 18-12 sobre la bocina.

Pese a un penalti fallado por Aleix Gómez (tampoco marcó Richardson en la primera parte desde siete metros) y a un rechace de Gonzalo que aprovecharon los africanos, la realidad es que el Barça mejoró en todos los niveles en el regreso del encuentro y antes del 39' ya ganaba otra vez por nueve goles tras un golazo de N'Guessan con caída incluida (24-15).

El Esperance no se rindió en ningún momento | TWITTER

Extramotivado por la pena máxima no anotada y por el gesto que le realizó el meta Sfar, Aleix Gómez había respondido con cuatro goles seguidos (el último para enmarcar sin espacios). Con la ayuda de Fàbregas los azulgranas se marcharon definitivamente con un parcial de 6-0 (28-15, min. 42:30).

Con 30-17, el Barça incurrió en tres pérdidas seguidas y el sensacional regreso del partido a Namli en la portería tras el golpe que recibió en la primera posibilitaron un parcial de 0-4 que obligó a un molesto Ortega a parar el partido con 30-21 a nueve minutos del final.

El Barça recuperó la línea espoleado por su entrenador e incluso recuperó su máxima renta con dos tantos de un Thiagus Petrus que es quizá el mejor defensor del planeta y también responde en ataque cuando se lo requieren (30-17) para terminar imponiéndose por 37-24. Lo del sábado no será tan sencillo.