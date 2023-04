Antonio Rama: "Nadie imaginaba lo que hemos conseguido"

El Fraikin Granollers ha celebrado en la pista del Flensburg su clasificación para la Final Four de la Liga Europea "Esto es una demostración de que el balonmano español está arriba de todo", comentó el incombustible Antonio García

En uno de los mejores partidos de su historia reciente, el Fraikin Granollers ha realizado una auténtica exhibición en la pista del potente Flensburg-Handewitt alemán al que ha borrado de la pista para imponerse por 27-35 y levantar con creces el gol de desventaja de la ida y colarse con autoridad en una Final a Cuatro de la Liga Europea que se disputará precisamente en el Flens-Arena el 27 y el 28 de mayo con los galos del Montpellier y los alemanes del Füchse Berlin y del Göppingen como rivales.

La alegría se desbordó tras la victoria y uno de los más felices era el técnico Antonio Rama. "En la ida ya hicimos un partido perfecto y lo de este martes ha sido espectacular, con ejecuciones perfectas, una defensa increíble y no tengo mucho más que decir. Eliminar al Flensburg cuando en un mes la Final Four se va a disputar aquí es algo tremendo. Nadie se podía imaginar lo que hemos conseguido, pero esto es balonmano, hay que luchar siempre hasta el final y aquí estamos", comentó con orgullo el catalán.

"(Esteban) Salinas estaba sentado al final en el banquillo repitiendo que había luchado toda su vida para esto. Salió de chile tras su hermano (Rodrigo), estuvo jugando en Plata... todos estos jugadores merecen un monumento y también la base del club y todo el club. Tenemos que estar todos muy orgullosos", añadió Rama.

Será una Final Four especial para un Antonio García que a sus 39 años no se cansa de hacer historia y que volvió a ser clave con nueve goles y con un partidazo. "Todo el equipo ha estado a gran nivel. Esto es una demostración de que el balonmano español arriba de todo y no solo a nivel de selecciones. Podemos competir contra cualquier equipo", recalcó el internacional español.

"Para ganar así en esta pista hay que jugar muy bien al balonmano, no hay otro camino. Para nosotros es un orgullo que todo Granollers y toda la gente del balonmano español hayan podido disfrutar con nuestro partido. Hemos estado muy por encima de lo que se esperaba", recalcó el 'Cañón de La Llagosta'.

La fiesta vallesana fue de traca en Flensburg | TWITTER

No les fue a la zaga Esteban Salinas. "¡Soy del Granollers a muerte! Hemos preparado el partido con el míster y todo el cuerpo técnico de manera espectacular. Esto es sobre todo para ti, papá. Es increíble. se ha visto reflejado todo el trabajo que hemos hecho. Saludo a mi familia, he luchado toda mi vida por esto, muchas gracias a mis padres y a mi hermano Rodrigo", comentó el chileno muy emocionado a dos meses de abandonar el club.

Erigido en uno de los grandes líderes de la defensa, el exazulgrana Joan Amigó admitió que es "un momento muy especial. Cuando íbamos ganando por 22-33 no me lo creía. No he ido al paseo de por la mañana y Rangel me ha dicho que no me preocupase, porque íbamos a volver para la Final Four". "Esto también es mérito del míster y de todo el cuerpo técnico, que hacen los videos y han preparado muy bien el partido", aportó el meta brasileño.

A sus 18 años, el nigeriano Faruk Yusuf sigue haciendo historia con sus nueve goles en Flensburg. "Siempre hemos creído en nosotros. Estoy muy feliz por ser una parte de este equipo y estoy muy orgulloso de mis compañeros y de mis entrenadores", indicó el jugador cedido por el Telekom Veszprém.