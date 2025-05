Antonio García: "Hay que retirarse cuando te piden que no lo hagas"

El Fraikin Granollers recibe este domingo a las 18.00 horas el Impulse BM Guadalajara en una última jornada de la Liga Plenitude ASOBAL que podría pasar a la historia vallesana por un doble motivo más que suficiente para que las gradas se vean casi llenas.

Los vallesanos necesitan al menos el empate para sellar la segunda plaza liguera tras el Barça ante un rival que se juega la salvación en un duelo que precederá al adiós del gran Antonio García a las pistas con 41 años para convertirse en el ayudante de Antonio Rama la próxima temporada.

El campeón mundial en 2013 y bronce olímpico en Tokio conversó con SPORT en un Palau d'Esports que echará chispas este domingo. El 'Cañón de La Llagosta' se sinceró y destacó que siempre soñó con retirarse en un buen momento. Y lo hace tras haber maravillado en una de las mejores temporadas en sus 22 años de carrera.

Se acaba la historia...

Si, sí. Estoy muy contento, porque incluso supera lo mejor que nunca habría imaginado. Siempre quise retirarme a mi mejor nivel, en un buen momento de forma y compitiendo al máximo nivel en mi equipo de toda la vida, así que no puedo estar más satisfecho. Además, todas las muestras de cariño que estoy recibiendo me ayudan a que lo esté disfrutando más, así que estoy muy contento, orgulloso y satisfecho.

Supongo que está siendo una semana muy especial. ¿Qué sensaciones tiene?

Es diferente, porque vas restando entrenamientos y piensas en situaciones de juego, que harás por última vez o en trabajo de gimnasio, que acabo de hacer el último y pensaba, mira, este ejercicio tan específico quizás no lo vuelva a hacer nunca más en mi vida. Cosas así, ¿no? Pero esto también es bonito vivirlo y lo estoy disfrutando.

"Casi me da vértigo cuando miro para atrás"

Firmó su primer contrato en Granollers hace 22 años...

No me puedo quejar. Son muchas experiencias, muchas vivencias y lo bueno es que las recuerdo todas positivamente, las buenas y las malas. Seguramente esta última etapa, en la que he ido tantas buenas experiencias y he disfrutado tanto, hace que mi sentimiento sea así. Entonces, miro atrás y no me creo que haya sido tan largo y tan bonito.

¿Aquel niño se habría imaginado esto alguna vez?

Jamás. Para aquel chico habría lo máximo habría sido debutar en ASOBAL y ser un jugador corriente del primer equipo dos o tres temporadas, porque no me veía más allá. No me lo esperaba y casi me da vértigo cuando miro para atrás. Sin embargo, con el trabajo diario, con la constancia y con la confianza he podido conseguir cosas que nunca imaginé.

Antonio García se despide este domingo / DANI BARBEITO

¿El trabajo es la clave de todo?

El trabajo, la autoexigencia, la ilusión, la confianza... Y obviamente, también hay que tener ese puntito de suerte, ¿no? Y si crees que no lo tienes, seguir trabajando para que cuando llegue ese puntito de suerte…

Luego volvemos al trabajo...

Exacto, trabajar para poder aprovechar las oportunidades.

"Me quedo con el bronce olímpico en los Juegos de Tokio, que lo pondría por encima del oro en el Mundial"

¿Con qué dos momentos en estos 22 años se quedaría?

Uno es el bronce olímpico en los Juegos de Tokio, que lo pondría por encima del oro en el Mundial. Es que mis dos mejores momentos los he vivido con la selección, pero por cambiar de contexto me quedo con la Final Four de la Liga Europea que viví en Flensburg con el Balonmano Granollers.

¿Le ha faltado algo?

Sí, levantar un título con el Balonmano Granollers. Me retiro con esa espina.

En la final de la Copa del Rey de Antequera en 2022 estuvieron a 15 minutos...

¡O a menos! Y en la Final Four de Flensburg, estuvimos ahí con el Füchse, que ellos rompen el partido al principio de la segunda parte, pero el haberme creído que realmente podíamos ganar un título, hace que me duela más el retirarme sin conseguirlo. Cuando firmé aquí con Pep Blanchart, le dije que volvía porque creía que ganaríamos títulos.

Antonio García, un jugador irrepetible / FRAIKIN GRANOLLERS

Antes de coger el tren de vuelta de Antequera, Pep Blanchart estaba muy enfadado...

Es que esa era la sensación del vestuario, ¿sabes? Y la mía propia. Era la primera vez que perdíamos contra el Barça por muy pocos goles y estábamos muy enfadados, porque realmente habíamos visto que podíamos haber ganado, que tuvimos nuestras opciones y no fuimos capaces.

¿El cariño de la gente es otro título?

El cariño de toda la gente de fuera ha sido impresionante y no es fácil. Nunca había visto a nadie recibir ese cariño. Bueno, quizás a Raúl Entrerríos en su última temporada. Otra cosa que me ha llenado mucho y que sí es como un título está siendo el cariño que me han dado aquí en esta última etapa en Granollers. Estoy muy agradecido, porque sé que aquí en Granollers no es fácil. A la gente le cuesta a veces mostrar ese cariño con los jugadores.

"Creo que el balonmano español puede estar satisfecho con toda nuestra generación"

Gedeón se retira, Entrerríos lo hizo después de Tokio, Viran se retiró el año pasado, Julen también. ¿Es ley de vida? Aunque siempre quedará Álvaro de Hita (45)...

Es ley de vida y una generación que está llegando a su fin. Ahora solo queda Valero Rivera, que renovó y le queda un año en Nantes. Pues ahí hemos estado, ¿no? Creo que esta generación hemos superado todas las expectativas, tanto en longevidad como en calidad. Creo que el balonmano español puede estar satisfecho con toda esta generación.

¿La decisión de volver a Granollers es una de las mejores de su vida?

¡La mejor sin duda! Por todo, por cómo he disfrutado del balonmano estos últimos años y por los éxitos deportivos que me ha conllevado. Ahí me dio la razón en una cosa, que es anteponer el corazón y el querer jugar cómodo y disfrutar al dinero. Desde que volví a Granollers, he tenido ofertas para irme por muchísimo más dinero, incluso durante las temporadas. Mira, en los últimos meses he seguido recibiendo ofertas para acabar allí la temporada con mucho dinero. Deportivamente, desde que probé el primer año lo que he tenido aquí, ya no lo he querido dejar de vivir.

De todas las etapas que ha vivido fuera, ¿qué recuerda con más cariño?

León. Para mí fue un año memorable por todo. Deportivamente fue espectacular y el cariño de la gente de León siempre ha sido impresionante.

¿Y fuera de España?

El PICK Seged. Es un equipo muy grande y la gente húngara es muy buena, muy acogedora. Los dos años que estuve allí me acogieron muy bien. Tengo buenas palabras para todos los sitios. En París estuve súper bien, es un club top y una gran ciudad. He vivido cosas importantes en todos los sitios y guardo amistad con muchísimos compañeros.

"El Barça y Pasqui apostaron por mí quizá en el peor momento de mi carrera"

¿Cómo recuerdas los meses que pasó en el Barça en 2017?

Como otra especie de sueño cumplido y, además, inesperado. Quizá en el peor momento de mi carrera me llegó la oportunidad de ir al Barça. O sea, el Barça y Pasqui apuestan por mí cuando yo pensaba que… Me dio la oportunidad de volver a sentirme jugador en el mejor club del mundo del balonmano y de ganar una Liga, una Copa del Rey y vivir una Final Four desde dentro. De vivir lo que es estar en el mejor club en nuestro deporte. Estoy muy agradecido.

Su temporada es excelente. Quería retirarse así, ¿verdad?

Sí. Siempre digo que hay que retirarse cuando la gente te pide que no lo hagas. Si esperas a que te lo pidan, es porque ya no estás rindiendo en la pista. Creo que toda la temporada he estado a un gran nivel y he podido ayudar a que el equipo esté a ese gran nivel, que es lo más importante. Es la temporada que más goles he metido y la que más asistencias he dado. Lo mejor es que he ayudado a que vayamos segundos en Liga y hayamos hecho tan buen papel en Europa.

Están a un punto de asegurar el subcampeonato...

Sería un gran éxito y tendría mucho mérito. Hemos normalizado que este equipo consiga cosas tan impresionantes y que la gente nos lo exija en un panorama en el que crecen presupuestos, como los de Torrelavega, Bidasoa, Logroño o Nava. Por contra, nosotros cada año tenemos menos presupuesto y seguimos entre los tres primeros.

El 'Cañón de La Llagosta' se retira feliz / DANI BARBEITO

Pero hay un secreto para todo esto. La cantera...

Sí, pero cuando llegan el primer equipo tienen que cobrar, ¿eh? Si no, se van. La cantera es cantera hasta que llegan el primer equipo. Ahí ya son profesionales que tienen que cobrar y hay que cogerlo con pinzas. La clave es el gran trabajo que se hace aquí, con mención especial para Antonio Rama y la confianza que da a los jugadores. Lo más importante es que todos los jugadores, cuando se van de Granollers, lo hacen muy mejorados mucho.

"Me ilusiona muchísimo ser el 'segundo' del Granollers, porque trabajaré al lado de un gran entrenador y un gran amigo"

Habla bien de Antonio Rama y eso es bueno, porque será su 'segundo' la próxima temporada... ¿Le motiva este reto?

Me ilusiona muchísimo, porque voy a tener la oportunidad de trabajar al lado de un gran entrenador y de un gran amigo. Es un poquito trampa que hable tan bien de Antonio, pero es verdad, es la realidad. Además, me ha dado la oportunidad de empezar esa carrera de exjugador en lo que más ilusión me hace, que es como entrenador. Aprendiendo de él, en el equipo de mi vida y con compañeros que conozco muy bien. Entendiendo la filosofía del club, que es la que yo conozco más y mejor. Y entonces tengo muchísima ilusión de empezar ante esta nueva etapa.

¿Qué mensaje enviaría a la afición?

Pues que vengan a disfrutar de este último partido de la temporada, porque nos jugamos algo muy bonito, que es quedar segundos. Y que además me haría mucha ilusión despedirme de toda esa gente que apoya al club y con la que hemos compartido tanto todos estos años. Y que puede ser una tarde muy bonita para que disfrute la gente a la que gusta el balomano.

¿Cómo se imagina el lunes que viene por la mañana?

Pues con nostalgia por pensar que nunca más voy a vivir lo que habré vivido la noche anterior. Estar dentro de la pista, correr, chutar, lanzar, defender, robar balones, cabrearme, alegrarme, celebrar goles… Esas son cosas que voy a echar mucho de menos y estoy seguro de que hasta el lunes no me haré la idea de que se ha terminado.