Valladolid pone el broche a la temporada de ASOBAL

La temporada 2023/2024 de la Liga Plenitude ASOBAL bajó el telón con una gala celebrada en las instalaciones del Madison Arena de Valladolid, donde se reunieron gran parte de los protagonistas del curso.

Estrellas, personalidades y exjugadores desfilaron por la particular alfombra roja para vivir el fin de fiesta de una intensa temporada en la que el Barça se volvió a proclamar campeón de liga.

Precisamente el conjunto azulgrana contó con hasta cuatro seleccionados en el 'All Star' de la Liga Asobal 2023-24 que reconoce a los mejores jugadores de la temporada. Pérez de Vargas fue nombrado tras la votación por aficionados clubes y prensa como el mejor portero; Dika Mem, como el mejor lateral derecho; Thiagus Petrus, como el mejor defensor; y Petar Cikusa, como el jugador revelación de la Liga. En total, cinco equipos han estado representados en este siete inicial, en el que hubo hasta cinco debutantes en la categoría.

La ceremonia arrancó con un vídeo de los mejores momentos de esta campaña 2023/2024 antes de dar paso a los distintos reconocimientos, no solo a los componentes del 'All Star' sino también a los entrenadores y jugadores premiados en cada una de las categorías. Entre ellos destacó el extremo de ABANCA Ademar León, Carlos Álvarez, elegido MVP de la temporada.

El Barça, enfocado

El primero fue el del azulgrana Gonzalo Pérez de Vargas, quien bromeó sobre los múltiples trofeos que tiene ya en su haber como mejor portero de ASOBAL. "Tendré que buscarlos porque me faltan dos...". El toledano ha sido elegido hasta en nueve ocasiones, empatando con Raúl Entrerríos y a uno de Juanín García. "Estos nombres están en la historia de nuestro deporte... solo pensar que estoy cerca de este grupo de gente tan importante para nuestro deporte es un orgullo", explicó.

Respecto a lo que resta de curso, recordó que aún está por disputar la Copa del Rey (31 de mayo al 2 de junio), aunque gran parte de la atención está en la Champions. "El objetivo es estar en la Final Four, hemos vivido de todo, derrotas dolorosas, victorias dulces y esperamos que este año, después de los penaltis del año pasado, podamos tener algo más de suerte".

Thiagus Petrus, elegido mejor defensa, apuntó al trabajo de los porteros y bromeó sobre la posibilidad de ser delantero. "Hay que pagar más para eso", afirmó entre risas, recordando que Gonzalo Pérez de Vargas y Emil Nielsen tienen más goles que él: "hay que aguantarlos todos los días en el vestuario". Por su parte, Petar Cikusa aseguro que "no me imaginaba de esto, pero ha sucedido y estoy muy contento". "Siempre hay presión, pero tengo a los compañeros y al staff que siempre me apoyan, este primer año lo he disfrutado mucho", apuntó. El otro azulgrana galardonado, Dika Mem, fue el gran ausente por "motivos personales".

El premio al mejor entrenador recayó en el técnico del Granollers, Antonio Rama. La pareja formada por Andreu Marín y Nacho García Serradilla fueron elegidos por los clubes como la mejor pareja arbitral. El premio al mejor gol y a la mejora parada del curso fueron para Mario Dorado (Frigoríficos Morrazo) y Juan Bar (Helvetia Anaitasuna).

Tras los parlamentos de los diferentes protagonistas hubo, como es habitual, el reconocimiento a los jugadores que se retiran este curso tras más de diez años en activo en el campeonato.

Coincidiendo con el 40 aniversario de la ASOBAL, la gala acogió también el homenaje a los jugadores del primer Hall of Fame ASOBAL en el que fueron seleccionados el exazulgrana Enric Masip (actual miembro de la Comisión Deportiva del FC Barcelona), además de otros míticos jugadores españoles como Talant Dujshebaev, Juanín García, Jota Hombrados, Juan de Dios Román, Ramón Gallego y Cecilio Alonso.