Pérez de Vargas: "No todo puede ser de color rosa"

El Barça sigue rumiando la dolorosa derrota que ha sufrido este sábado en los penaltis ante su 'bestia negra' Magdeburgo (38-38 al final de la prórroga) en la Final Four de Colonia que ha dejado en el limbo el sueño de conquistar la Champions por tercera temporada consecutiva y undécima en el global de un torneo cuyo palmarés domina con gran autoridad.

El capitán Gonzalo Pérez de Vargas se mostró dolido por un KO que se fraguó en los cuatro penaltis fallados en la tanda, pero al mismo tiempo orgulloso del equipo y de sus compañeros. "En la primera parte hemos hecho un partido muy serio, pero en la segunda nos han hecho un parcial de 5-1 (fue de 6-1) y el Lanxess se ha activado. Hemos tenido la oportunidad de cerrar el partido en la última defensa, pero nos han marcado. Después, a remar y no ha podido ser. El año pasado los penaltis nos salieron bien y esta vez no. Así es la vida y así es el deporte", comentó el toledano.

El portero asume que ya van tres títulos perdidos frente al Magdeburgo y explicó sus impresiones ante esta circunstancia. "Los rechaces tras las paradas de la portería que nos han cogido han sido importantes, porque además algunos han terminado en gol. En la primera parte nos han cogido varios y después otra vez en la prórroga. Son dinámicas, formas de jugar y jugadores que están en buen momento. Es un equipo que juega muy buen y que nos cuesta mucho", señaló.

"Estamos decepcionados por la eliminación y por la manera, claro. No puede ser de otra manera. Es que todo no puede ser de color rosa. Por lo menos me quedo tranquilo, porque lo hemos dado todo desde el primer minuto", destacó el canterano con contrato hasta 2025 pese a que el Kiel insiste en reclutarlo para cubrir el enorme vacío que dejará el danés Niklas Landin con su marcha al Aalborg ya de cara a la próxima temporada.

"Es obvio que hace daño, pero a mí me hace menos que si no hubiésemos competido al máximo o si el Magdeburgo hubiese sido muy superior como pasó en la primera final de la Super Globe que nos ganaron. Hemos luchado y hemos dado todo lo que teníamos, pero no ha sido suficiente. Así es el deporte, repito", concluyó un Gonzalo que dio la cara y ejerció de capitán como siempre.