¿Por qué no fue penalti?

El Barça no ha podido superar al SC Magdeburgo en las semifinales de la Final Four de la EHF Champions League y no podrá revalidar el título de la máxima competición europea.

El conjunto dirigido por Carlos Ortega no ha encontrado su ritmo y se ha sentido muy incómodo en todo momento con el partido que ha planteado el equipo alemán. De esta manera, el SC Magdeburgo se afianza como una auténtica 'bestia negra' del cuadro azulgrana.

El partido también ha dejado momentos para la polémica. En la última acción de tiempo reglamentario, Blaz Janc lanza desde el centro del campo y el jugador de campo Michael Damgaard detiene el lanzamiento cayendo posteriormente dentro del área.

La polémica jugada que podría haber cambiado el resultado del Barça en la Champions

Pese a esto, los colegiados han preferido evitar problemas y no han indicado ninguna infrancción del jugador del SC Magdeburgo.

Según Andreu Marin, árbitro internacional de balonmano, ha explicado por qué los colegiados del encuentro no han señalado nada en esta polémica acción. En primer lugar, Marin aclara que la acción "estaba dentro de tiempo, por lo tanto, si la imagen hubiera estado más clara habrían podido pitar penalti".

El árbitro catalán ha añadido que "tenía que ser penalti si tenía la pelota en la mano cuando el jugador estaba dentro de área, pero la imagen no es bastante clara como para cambiar la decisión silbada a pista".

No obstante, el frame de la imagen de DAZN deja claro que la pelota está en contacto con la mano del jugador cuando pone el pie dentro del área, pero los árbitros no han querido cambiar la decisión, que según afirma Andreu Marin es la decisión correcta.