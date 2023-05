Ortega: "Tiene mucho mérito mantener la máxima motivación"

El técnico azulgrana recalcó tras la victoria que ganar "ayuda a mantener la dinámica positiva en el grupo" "Nuestra principal fuerza como equipo es la defensa y el contragolpe", explicó un satisfecho Dika Mem

El Barça ha completado un excelente fin de semana en Santander con tres claras victorias para conquistar la Copa del Rey por décima vez consecutiva y 27ª en el global de una competición cuyo palmarés domina con una diferencia apabullante sobre el resto. En la final, los grandes dominadores de todas las competiciones domésticas derrotaron por 34-23 al BM Logroño La Rioja.

FICHA TÉCNICA COPA DEL REY BAR 34 ________________ 23 LOG ALINEACIONES BARÇA, 34 (20+14): Emil Nielsen (p.), Luka Cindric (2), Luís Frade (3), Dika Mem (4), Timothey N'Guessan (3), Aleix Gómez (5,1p.), Hampus Wanne (1) -siete inicial-, Thiagus Petrus, Ludovic Fàbregas (5), Blaz Janc (5), Domen Makuc (3), Jonathan Carlsbogard (1), Melvyn Richardson (2) y Martí Soler. BM LOGROÑO LA RIOJA, 23 (13+10): Jorge Pérez (p.), Juan Palomino (3), Javi Rodríguez (1), Ismael El Korchi (1), Mahamadou Keita (3), Álex Rubiño (3), Edu Cadarso (3) -siete inicial-, Javi Romeo (p.s.), Aliaksandr Markelov (p.s.), David Cadarso (2p.), Álvaro Preciado (2), Edu Ortiz (2), Javi García (2) y Luciano Silva (1). ÁRBITROS Jorge Escudero y Jesús Escudero (cántabros). Excluyeron dos minutos a Thiagus Petrus (36:54) y a Melvyn Richardson (52:47), del Barça; y a Mahamadou Keita (17:54), del BM Logroño La Rioja. MARCADOR CADA 5' 3-2, 7-6, 11-8, 17-9, 18-10, 20-13 (descanso), 23-14, 25-16, 28-18, 29-19, 31-20 y 34-23 (final). INCIDENCIAS Final de la Copa del Rey masculina de balonmano disputado ante unos 2.500 espectadores en el Palacio de los Deportes de Santander, 'La Ballena'.

Con la dificultad añadida de ir ganando partidos sin forzar demasiado teniendo en cuenta que el jueves llega la ida de los cuartos de final de la Champions en la pista del GOG danés de Pytlick y compañía, Carlos Ortega valoró muy positivamente este nuevo éxito de la sección.

"Hemos hecho un esfuerzo muy grande y ganar ayuda a mantener siempre una dinámica positiva. El Logroño perdió a Rivero en cuartos, tiene menos banquillo y era obvio que nos iban a atacar con siete. Creo que lo hemos defendido bastante bien, aunque no hemos estado brillantes en ataque. Cuando hemos roto el partido, bajamos un peldaño", explicó el malagueño.

Precioso gesto del BM Logroño con los campeones | RFEBM / J.L. RECIO

"No es fácil ganar y seguir ganando. Como decía Luis Aragonés, hay que ganar, ganar y volver a ganar. Ahora tenemos que celebrarlo este domingo y descansar el lunes, pero el martes ya volvemos a tope, porque el jueves nos jugamos mucho en Dinamarca", enfatizó el míster barcelonista, quien no se había escondido a la hora d reconocer el favoritismo de su equipo.

"No me canso de decir al vestuario que tiene mucho mérito mantener siempre la máxima motivación para seguir ganando. En el cuerpo técnico también ayudamos planteándoles pequeños retos. Entiendo que fuera del club la gente quiera que no ganemos, porque eso daría un poco más de vidilla a estos torneos, pero vamos a seguir trabajando para que esto no suceda", añadió Ortega.

Por su parte, Dika Mem es uno de los 'pesos pesados' a los que más reservó el técnico y aseguró estar "perfectamente" pese a alguna molestia que sufrió en la final. "Nuestra principal fuerza como equipo está en la defensa y en el contragolpe. Creo que hemos estado muy bien atrás y eso nos ha permitido correr, sobre todo en un parcial muy bueno en la primera parte (7-0)", apuntó el lateral francés.

Dika Mem destacó el buen trabajo del equipo | RFEBM / J.L. RECIO

"Estoy bien, me encuentro muy bien para lo que nos viene ahora. El equipo está en muy buen momento y ahora tenemos que ir a tope y muy concentrados si queremos conseguir otro objetivo, que es estar en la Final Four de la Champions. La queremos ganar otra vez, pero hay que ir paso a paso", añadió el internacional 'bleu'.