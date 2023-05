Ortega: "Llegar a la FInal Four es el sueño que tienes cada temporada"

El entrenador azulgrana estaba orgulloso de su equipo tras la clasificación para Colonia "Por primera vez en la historia de la Final Four están los cuatro equipos que fueron primeros y segundos de sus grupos", recordó

El entrenador del Barça, Carlos Ortega, no ha ocultado su satisfacción por la victoria de su equipo ante el GOG Gudme en el Palau (36-31) y la clasificación para la Final Four de Colonia, indicando que, "llegar a la Final Four es el sueño más grande de cada temporada; ahora estamos ahí y vamos a tratar de ganar; eso será difícil".

"Pase lo que pase estoy muy orgulloso de como hemos jugado esta temporada y valoró muy alto el trabajo de mis hombres y me gustaría que también se valorase de puertas afuera", añadió Ortega.

"Haber ganado la eliminatoria de cuartos de final de 12 goles de diferencia ante un gran rival como el Gudme, al que batimos en su casa y hoy en el Palau; espero que se nos reconozca el valor que tiene esto", ha apuntado.

No tiene preferencias en semifinales

El hecho de que en la Final Four está también el Magdeburgo alemán, el único equipo que ha batido al Barça esta temporada (en la final de la Super Globe tras un prórroga), no preocupa a Ortega que ha dicho, "me da igual quien sea el rival. Puede que mis jugadores tengan ganas de revancha, pero por primera vez en la historia de la Final Four están los cuatro equipos que fueron primeros y segundos de sus grupos".

El mistyer azulgrana recordó que "esto quiere decir es una Final Top y si es cierto que Kiel y Veszprém, eliminados estuvieron un por debajo de su nivel, tanto Magdeburgo, como Kielce o París o París Saint Germain, son los vigentes campeones de liga de sus países y u juego es de gran nivel", ha concluido.

Pérez de Vargas apela al trabajo

El meta internacional Gonzalo Pérez de Vargas, capitán del Barça ha querido dejar claro que, "creo que para llegar a este nivel de juego y mantenerlo durante tantos años ha habido un trabajo importante detrás".

"Desde que el 'Dream' Team puso el listón tan alto, el Barça tiene que ir a ganar todos los títulos. El trabajo de los que llevamos muchos años aquí es hacer comprender a los que llegan lo que representa esto. Esta sección es un referente en este club. Todo el mundo tiene este objetivo y todos vamos en la misma dirección", ha concluido.