Ortega: "Cuando hay un título, mi equipo ve sangre y no da opciones"

El técnico vio a su equipo "soberbio" y destacó "cómo respetan a los rivales y a la competición cada vez que juegan" "Superorgulloso de lo que estamos haciendo, porque todo el equipo está muy metido", afirmó Fàbregas

El Barça ha sacado a pasear su máquina este domingo en León en una final de la Copa Plenitude Asobal que no ha tenido historia y cuya final ha dominado a su antojo desde el pitido inicial para imponerse por un sonoro 21-39 al anfitrión ABANCA Ademar y conquistar el título por 12º edición consecutiva y 18ª en el global del torneo.

El técnico azulgrana Carlos Ortega, quien logró su segunda Copa Asobal seguida afirmó en sala de prensa que su equipo "ve sangre cuando hay un título en juego y no quiere dar opciones al rival de que piense que nos los puede sacar. Tenemos que valorar el trabajo de los otros clubs con los problemas económicos que tienen. Hay que poner eso en valor. Me gustaría que las competiciones domésticas fuesen más igualadas, que no se fueran jugadores, que se les pudiera mantener y que hubiera más competitividad por el título, pero parece que esto no se acaba de establecer. No se puede pensar en el pasado, sino que hay que centrarse en mejorar el presente".

"El Ademar jugó entre semana la Copa del Rey y el sábado tuvo un partido de más desgaste contra el Granollers. Nosotros tenemos una plantilla más extensa y estos partidos nos sirven. La prueba de ello es cómo nos los tomamos y creo que el equipo ha estado soberbio, con un Gonzalo soberbio. La diferencia entre los dos equipos no es ni mucho menos un 21-39", prosiguió el malagueño.

El Barça fue muy superior al Ademar en la final | EFE

Momento para la reflexión. "Tenemos una Liga Asobal muy competida desde el segundo puesto hasta el 16. Nos mantenemos muy bien por el trabajo de los entrenadores pese a la diáspora que hay cada año con la marcha de jugadores. No podemos mantenerlos. Pese a ello, hay equipos que hacen un gran trabajo y ahí está el Granollers en octavos de final de la Liga Europea o el Bidasoa en Europa, pero sí es cierto que cada vez las plantillas son más cortas y es muy difícil competir", explicó el exjugador del Dream Team.

"Es verdad que en una liga regular es muy difícil ganarnos. Podríamos perder algún partido, pero no es fácil que podamos perderla. Sin embargo, en una competición del KO los equipos van a darlo todo por intentar ganarnos. Por eso la salida de mi equipo ha manifestado que no estaba confiado y que salía a tope a por el título. Hemos hecho un partido muy serio y así se lo he hecho saber al grupo", concluyó Ortega.

Por su parte, Ludovic Fàbregas se mostró muy feliz tras un título especial como todos los de esta temporada por su marcha al Veszprém en julio. "Hay emoción, porque es la última pero no sabemos lo que puede pasar en la carrera ni en la vida. A día de hoy es la última y lo he disfrutado mucho en la pista. Ha sido un fin de semana muy bonito para nosotros y ahora quiero disfrutar con los compañeros, que tenemos unos días de fiesta. Hay que aprovechar los momentos y celebrar los títulos... no sabemos cuándo llegará el próximo", comentó el pivote.

Martí Soler, en la final frente al ABANCA Ademar | EFE

"Estoy muy contento también. Sé que tengo la confianza del entrenador, del staff, de los jugadores y de los directivos. Yo intento hacer mi trabajo en la pista lo mejor posible para que sigan confiando en mí hasta el último día. Tenía ganas de jugar esta Copa Asobal, de ganar esta final y estoy muy contento porque el equipo ha hecho un gran trabajo", enfatizó el internacional francés.

Autor de siete goles sin fallo en la final, 'Ludo' destacó la actitud "buenísima del equipo y estoy superorgulloso de lo que estamos haciendo, porque estamos todos muy metidos desde el principio de la temporada. Ahora nos vamos a jugar muchas cosas, la Copa del Rey, los cuartos de final de la Champions y ojalá la Final Four. Tenemos que seguir con la misma ambición hasta el último día, porque nosotros nos exigimos esto".