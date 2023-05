Ortega: "El GOG juega un balonmano parecido al nuestro"

El Barça visita este jueves a las 20.45 horas al campeón de Dinamarca en la ida de cuartos de la Champions League "Venimos de tres partidos seguidos de Copa y hemos intentado adaptar la carga de los jugadores", indicó Ortega

El Barça afronta la ida de los cuartos de final de la Champions League en la pista del GOG danés este jueves a las 20.45 horas (Esport3) con la moral alta tras conquistar la Copa del Rey el pasado domingo y con el objetivo de allanar el camino hacia la Final Four pensando también en la vuelta del 18 de mayo en el Palau.

El técnico azulgrana Carlos Ortega avisó que el GOG juega un balonmano muy parecido al de su equipo, por lo que será "un rival muy difícil" de doblegar. Antes de viajar a Dinamarca, el malagueño alertó del ambiente "tremendo" que se vivirá en el pabellón del GOG Gudme. "Lo tenemos que hacer muy bien para sacar un resultado positivo con vistas al encuentro de vuelta. No hay que olvidar que esta eliminatoria es a 120 minutos", explicó.

Sobre cómo llega su equipo a esta decisiva eliminatoria, Ortega señaló que sus jugadores tienen "hambre" pese al duro calendario que han afrontado en las últimas semanas. "Venimos de tres partidos seguidos de la Copa del Rey. Hemos intentado adaptar lo mejor posible la carga de los jugadores y esperamos estar frescos para los dos partidos de cuartos", señaló.

En la competición doméstica, el equipo danés perdió el pasado miércoles por 34-31 en la pista del Skanderborg Aarhus (equipo que cayó ante el Granollers en los octavos de la Liga Europea) y el domingo empató 'in extremis' en su pista ante el Fredericia (33-33) en una nueva muestra de sus problemas defensivos. Sobre los últimos pinchazos de su rival, el míster barcelonista huye de confianzas. "Eso no quiere decir nada, porque están medio clasificados o ya clasificados para la final y quizás por esto han aparcado un poco sus partidos de Liga. No hay que fiarse de esto, porque van a poner toda la carne en el asador", advirtió.

Carlos Ortega confía plenamente en su equipo | FCB

El exjugador del Dream Team admitió que el Barça tiene "más jugadores que ellos para las rotaciones, que mantienen un siete inicial casi idéntico todo el partido. De todas formas, esos nueve que tienen pueden jugar y solventar perfectamente la eliminatoria. La verdad es que nosotros no estamos mal a nivel físico ni de mentalidad, pero a estas alturas de la temporada todos los equipos andan igual".

Al respecto de las serias opciones azulgranas de seguir haciendo historia con lo que sería la tercera Champions consecutiva, Ortega prefirió centrarse "en intentar pasar esta eliminatoria". Y no le falta razón. Paso a paso y partido a partido.