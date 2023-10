Ortega, los contragolpes, Nielsen y... la defensa

El técnico destacó la importante victoria por 31-37 en la pista del Celje, pero también puso una 'pega' a su equipo "Al final hemos sabido aprovechar algunos errores suyos para ganar el partido", comentó Petar Cikusa

El Barça ha solventado con una nueva victoria la complicada visita de este miércoles a la pista del Celje Pivovarna Lasko (31-37), un equipo que lo había perdido todo pero que mantuvo sus opciones hasta el final frente al FC Porto y al Montpellier. Nada que ver con las apreturas del pasado mes de febrero (27-28 con un 0-4 final).

Pese a que el equipo no estuvo tan sólido en tareas defensivas como suele ser habitual, sí exhibió otras virtudes como las salidas a la contra con Hampus Wanne, Blaz Janc y Aleix Gómez (en la segunda parte) con otra sensacional actuación en la portería de Emil Nielsen. De esta forma, los 11 veces ganadores de la Champions recibirán el jueves 26 de octubre como líderes en solitario al Telekom Veszprém de Ludovic Fàbregas.

Carlos Ortega aprovechó un tiempo muerto para llamar la atención a sus jugadores por la falta de dureza en la segunda parte e insistió nada más acabar el partido. "Hemos ganado por las recuperaciones y por los contraataques. Nuestra defensa no ha estado a gran nivel. En los dos últimos partidos no acabo de estar del todo satisfecho, lo que pasa es que tenemos un gran potencial en ataque, hemos estado brillantes en las contras y Nielsen ha vuelto a hacer un gran partido", comentó el malagueño.

Pese a ello, el técnico azulgrana puso en valor la quinta victoria en las cinco jornadas disputadas, porque "por lo general ganar fuera de casa en la Champions siempre es muy difícil. El Celje es un equipo muy disciplinado, que juega bien en ataque y mete goles con cierta facilidad".

Emil Nielsen volvió a marcar las diferencias y se llevó el MVP | FCB

Cada vez más integrado en el primer equipo a mes y medio de la mayoría de edad, Petar Cikusa se expresó en la misma línea. "Al principio hemos empezado muy bien y en la portería Emil ha estado muy acertado. La pasada temporada se ganó aquí por un gol con una parada de Emil a falta de tres segundos", comentó el genio de Bordils.

"Cuando he salido en la primera parte me he encontrado muy tranquilo. Ya llevo bastante tiempo con ellos y estoy muy contento por cómo van las cosas. Volviendo al partido, creo que no hemos estado tan bien en defensa, pero sí en ataque y al final hemos sabido aprovechar algunos errores suyos para asegurar el partido", explicó un Petar Cikusa que a principios de noviembre debutará en una convocatoria de los Hispanos junto a su hermano gemelo el también blaugrana Djordje.