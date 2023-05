Ortega: "Estoy muy contento con el hambre del equipo"

El técnico azulgrana destacó que la clave será "no relajarnos" de cara a la vuelta de cuartos el jueves en el Palau "Hemos hecho un partido muy bueno fuera de casa y estoy muy contento por el resultado", comentó Domen Makuc

El Barça ha dado un paso de gigante hacia la Final Four de la Champions con una clara y merecida victoria por 30-37 en la pista del GOG danés en los cuartos de final que facilita las cosas pensando en la vuelta del próximo jueves en el Palau (20.45 horas). Por tanto, el objetivo de conquistar el título por tercera vez consecutiva está un poco más cerca.

Pese a su gran satisfacción por el trabajo de sus jugadores, Carlos Ortega sigue pidiendo un poco más con una exigencia que permite crecer siempre al equipo. "Ha sido un partido muy serio por nuestra parte en el que quizá los ataques se han impuesto a las defensas con dos equipos que tienen mucho gol. En defensa lo podríamos haber hecho un poco mejor si somos más exigentes, pero la verdad es que el equipo ha estado muy serio durante todo el partido y ha llevado siempre la batuta en la pista", señaló el malagueño.

"Estoy muy contento por el resultado y también por el hambre del equipo. Cuando al final parecía que podríamos acabar consiguiendo una renta de cuatro o cinco goles, hemos metido dos goles en los últimos 20 segundos que creo que decantan la eliminatoria de manera un poco más clara para nosotros, aunque todavía quedan 60 minutos y hay que rematarlo en el Palau", añadió el que fuera extremo del Dream Team.

Ni con esa renta de siete goles peca Ortega de autoconfianza. "No hay que relajarse nunca y tampoco ahora. Si me pongo en el pellejo del rival y de su entrenador, tienen que intentar algo en la vuelta. No sé, atacar con siete desde el principio... Además, en los partidos pueden pasar muchas cosas y nosotros tenemos que estar centrados, seguir confiando en nosotros y salir a por el partido", concluyó.

El Barça exhibió su solidez en la pista del GOG | EFE

En la misma línea, el renovado esloveno Domen Makuc también se niega a dar por cerrada la clasificación para el gran fin de semana del Lanxess Arena para luchar por la tercera Champions consecutiva, la tercera en su palmarés personal y la duodécima en el cómputo global del torneo.

"Estamos muy contentos. Hemos hecho un partido muy bueno fuera de casa con una diferencia de siete goles, pero el trabajo no está hecho. La semana que viene tenemos otro partido y tenemos que estar muy metidos. Hay que salir al Palau como si el marcador estuviese empatado", señaló el ex del Celje.