Ortega: "No tenemos que confiarnos"

El entrenador del Barcelona quiere una nueva victoria de su equipo mañana en el Palau ante el GOG Sport El capitán Gonzalo asegura que "queremos confirmar la clasificación y hacer un gran partido para celebrarlo con nuestra afición"

El Barcelona se mide mañana en el Palau Blau Grana al GOG Sport de Dinamarca en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions league con una cómoda renta de siete goles dejando encarrilado su billete a la Final Four.

Carlos Ortega, entrenador del Barcelona, pide la máxima exigencia pese a que todo parezca ya hecho: "El resultado del partido de ida es positivo pero puede pasar cualquier cosa y no tenemos que confiarnos. Queremos ganar en el Palau también. Somos los que tenemos mejores resultados junto con el THW Kiel pero nunca hay que relajarse". Aquí el técnico azulgrana se equivocó, puesto que se refería el PSG, que venció 27-31 en tierras alemanas y juega la vuelta en París.

El entrenador del Barcelona se fue muy satisfecho de la actuación de su equipo en Dinamarca: ""Lo más positivo es que el rival, aún jugando muy bien, le ganamos de siete goles y eso dice mucho de la capacidad del equipo".Ortega alabó la buena dinámica de su equipo: "El equipo ha jugado muy bien durante toda la temporada y todo lo que hemos logrado es por méritos propios. Ese es nuestro trabajo y tenemos que seguir en esa línea".

Con respecto a la gran temporada de su equipo, afirmó que se estaba trabajando muy bien: "Este es el Barça, no el de Carlos Ortega. Está haciendo una gran temporada, cerca de la Final Four y hemos ganado los torneos domésticos con mejor juego. Vamos a ver qué pasa con la Final Four, pero si nos quedáramos en el camino, preferiría lo conseguido la temporada anterior, que si que la ganamos. Estamos incidiendo mucho para que los jugadores no desconecten. El equipo siempre tiene ansías de ganar" .

Gonzalo Pérez de Vargas, uno de los capitanes del equipo, también reconoció que el objetivo está muy cerca: "Estamos muy cerca, pero hay que confirmar el trabajo hecho. El resultado de la ida es muy bueno pero no hay que confiarse y queremos ganar también en casa. Somos conscientes del resultado de la ida y conseguimos una ventaja muy importante, pero saldremos a ganar como siempre en el último partido en el Palau. Queremos confirmar la clasificación y hacer un gran partido para celebrarlo con nuestra afición".

El portero aseguró que se estaba recogiendo el trabajo de las últimas temporadas: "La dinámica de los últimos años ha sido muy buena, el equipo hace lo que quiere hacer y hay un trabajo desde hace mucho tiempo que nos ayuda a mantener esta estabilidad. Nuestra mentalización es ganar, no pensamos en otra cosa, tenemos respeto al rival y una exigencia muy grande. Queda muy poco de temporada, pero es lo más bonito y el objetivo es estar en Colonia. Nos queda el esfuerzo más importante y nos estamos acercando a ganar otra Champions".