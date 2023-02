Ortega: "Tenemos que centrarnos solo en ganar al Elverum"

El técnico azulgrana pretende "tirar más de Makuc en el lateral y de Pol Valera como central" "Estoy contento aquí y mi sueño siempre ha sido jugar en el Barça", dijo Makuc sobre su renovación

El Barça recibe este jueves a las 20.45 horas (Esport3) en el Palau al Elverum Handball noruego con el objetivo de conseguir una victoria que supondría la clasificación directa para los cuartos de final cuando aún estarían seis puntos en juego.

Carlos Ortega no quiere que el 30-46 de la primera vuelta en tierras noruegas ‘despiste’ a su equipo. “Tenemos que centrarnos solo en lo nuestro, que es sacar el partido en el Palau. Tenemos respeto al Elverum, que está corriendo más que antes. Aunque ganamos con claridad en Noruega, cada partido es una historia y la diferencia entre los dos equipos no son esos 16 goles”, comentó el técnico azulgrana.

"Estamos entrenando bien. Después de jugar el Mundial los jugadores están fuertes. El tema físicos quizá pase factura más adelante. Tenemos los problemas lógicos de haber estado mucho tiempo separados, cada uno entrenando con sus respectivas selecciones. En líneas generales y pese a las bajas, el resto de jugadores están bien y llegamos en un momento bueno para enfrentarnos al Elverum", prosiguió el malagueño.

El Barça quiere sellar ya el pase a cuartos | VALENTÍ ENRICH

El exjugador del Dream Team también habló sobre el rol del fichaje de invierno, quien podría disputar sus primeros minutos en la Champions tras ser clave hasta ahora en la Liga Europea con el Fraikin Granollers. “Con Pol Valera los partidos de liga servirán para ir metiéndolo poco a poco y si se adapta con rapidez sin duda también va a estar para los de Champions. Mi idea es tirar más con Domen (Makuc) en el lateral, porque cuando en el último mes jugó mucho y bien ahí. De todas formas, en Granollers se alternaron los dos en el lateral”, reflexionó.

Sobre la importancia de evitar los octavos de final, Ortega recordó que el planteamiento "es un poco como el de la temporada pasada. Aunque en medio hay alguna semana de selecciones y la Copa del Rey, tenemos un período largo en el que podemos poner un poquito más en forma a la gente y que descanse el que lo necesite con vistas al cruce de cuartos, que es lo primordial. A ver cómo estamos cuando llegue el parón".

Por su parte, Domen Makuc echó balones fuera al ser preguntado sobre su renovación hasta 2026. "Yo estoy contento, pero todavía no puedo decir nada más. Mi sueño ha sido siempre jugar en el Barcelona, pero nunca se sabe en la vida. Veremos qué pasa. Si sigo estaré contento y si estoy en otro sitio supongo que también", indicó el esloveno.

Domen Makuc ha recuperado la confianza | VALENTÍ ENRICH

"Después del Mundial no es tan fácil regresar, pero ya demostramos en Granollers que estamos puestos y queremos seguir así. Yo no estaba jugando mucho, pero en las últimas semanas seguro que he ganado un poco más de confianza. Ahora me siento bien con el equipo y estoy disfrutando otra vez", explicó el exjugador del Celje.

"Ahora en el balonmano moderno cambias mucho el puesto y no me importa si juego de lateral o de central. El central manda, es verdad, pero ahora te cambias de posición en las jugadas y al final es casi igual. No tengo problemas. Si el entrenador me pone de lateral, me da igual, solo quiero jugar y disfrutar", concluyó Makuc.