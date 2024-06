Ortega, cauto: "Aún no hemos hecho nada"

Carlos Ortega no piensa lanzar todavía las campanas al vuelo. Pese a la grandísima victoria ante el Kiel, con una defensa increíble, queda aún la gran final de la Champions ante el Kiel. Satisfacción, pero aún no se ha ganado nada.

"Estoy muy contento. No es fácil llegar a la Final Four de la Champions y hemos ganado por 12 goles al Kiel en semifinales con una actuación en defensa increíble, pero aún no hemos hecho nada, es un paso más para poder ganar el título. La defensa ha estado a un nivel supremo. El Kiel arrastraba dudas y sabía que, si cogíamos una ventaja de cuatro o cinco goles, podían venirse abajo, como así ha sido. Nielsen ha estado fantástico y espero que la portería nos ayude también en la final. Nos queda un paso muy importante, está muy cerca pero muy lejos a la vez", precisó el técnico del Barça.

Sobre la gran final, Ortega indicó que "espero una final muy dura. El Aalborg juega muy bien, muy táctico, también 'siete contra seis', tienen jugadores que lanzan y tienen 'uno contra uno', como Arnoldsen y Hoxer, muy peligrosos. Su defensa tiene un nivel muy bueno, como su portero, que en semifinales paró las dos últimas para ganar".

Por último, el técnico del Barça de balonmano también habló de la actuación de Petar Cikusa: "Petar ha sido muy importante. Melvyn comenzó con dudas, perdió un par de balones en superioridad numérica y entró Petar, que las dos últimas semanas ha estado entrenando a un nivel fantástico, y lo ha demostrado hoy también. Estoy contento por él, pero tiene que tener los pies en el suelo para la final. Esperamos que nos ayude también".