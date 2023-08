Las opciones del Barça si se confirma la grave lesión de Makuc

El esloveno podría sufrir "una lesión grave en la rodilla izquierda" tras un mal gesto el martes ante la Vojvodina Tras la tortuosa marcha de Cindric, el catalán Pol Valera se quería completamente solo en la posición de central

El primer amistoso de la pretemporada del Barça se saldó con una amarga victoria ante la Vojvodina serbia (39-29) en el Torneo Handball TV de Doboj por culpa de la más que posible grave lesión de Doman Makuc, quien se dañó una rodilla de manera fortuita.

Aunque aún no hay un parte definitivo, la primera exploración de un genio de la medicina deportiva como el doctor Josep Antoni Gutiérrez invita a pensar en lo peor prácticamente sin margen de error. "El jugador Domen Makuc ha sufrido una lesión grave en la rodilla izquierda en la primera parte del Barça-Vojvodina. El esloveno será trasladado a Barcelona para ser evaluado", rezaba la nota que emitió minutos después el club con diligencia a través de Twitter.

El ex del Celje realizó un mal gesto con la rodilla y se fue al suelo de inmediato. Este tipo de lesiones se suelen producir sin la intervención expresa de rivales y de inmediato sus compañeros entendieron que podría ser serio. Makuc fue llevado en brazos al banquillo y las caras lo decían todo. Además, los primeros auxilios del emblemático 'Guti' invitaban a pensar lo peor y dejan al menos por ahora a Pol Valera completamente solo.

¿Y ahora qué? El equipo está en Bosnia y Herzegovina hasta que el sábado viaje a Hamburgo para medirse el domingo a 'Die Recken' de la Bundesliga. Ajeno ya a la actividad competitiva, Makuc regresará a Barcelona este jueves y se espera que a última hora o en la mañana del viernes se emita un comunicado definitivo, aunque parece un hecho que se perderá muchos meses.

It looks like serious injury of Domen Makuc in second minute of the first pre-season match...🫣😭 #handball pic.twitter.com/jAyNWgd1hK