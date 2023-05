Nielsen: "Espero cumplir uno de mis sueños: ganar la Champions"

El Barça visita este jueves la difícil pista del GOG danés (20.45 horas) en la ida de cuartos de la Liga de Campeones "El GOG es un gran equipo, conozco a muchos de sus jugadores y me merece todo el respeto", indicó Emil Nielsen

El meta internacional danés Emil Nielsen aseguró de cara al partido de ida de los cuartos de final de Liga de Campeones frente al GOG Gudme de este jueves a las 20.45 horas que "siempre es especial jugar en mi país y más en un encuentro al máximo nivel, "cuando tienes cerca uno de tus sueños como es poder ganar la Liga de Campeones".

El escandinavo acaba de cumplir 27 años y llegó al Barça esta temporada para sustituir al argentino leo Maciel y formar quizá la mejor pareja del mundo junto al internacional español. Los porcentajes de paradas de ambos son altísimos. En Liga Asobal (38,4% Gonzalo y 39,1% Nielsen) acumulan dos mejores registros, mientras que en Liga de Campeones (31,2% el toledano y 30,95 el danés) son dos de los tres mejores.

Precisamente en torno a este comentario generalizado, Nielsen se lo toma con orgullo. "Que digan esto (que somos la mejor pareja del planeta) es como un sueño para mí. Lo que es evidente es que los dos jugamos con mucha confianza, nos apoyamos y damos seguridad al equipo. Espero que en los próximos encuentros sigamos igual", indicó.

Su ilusión es estar en la que será su segunda Final a Cuatro en Colonia. La primera fue el 12 de junio de 2021, como portero del Nantes en una semifinal ante el propio Barça que acabó con victoria por 31-26 para los azulgranas pese a las 15 paradas del meta danés. "De esto hace ya dos temporadas y estoy preparado para volver a disputar otra y espero que esta vez sea distinta a la primera", comentó.

Nielsen, en Santander antes de la final de la Copa del Rey | FCB

"El GOG es un gran equipo, conozco a muchos de sus jugadores y me merece todo el respeto. La verdad es que me hace ilusión poder disputar este partido ante ellos. Creo que llegamos en buena forma tras ganar la Copa del Rey, pero no debemos confiarnos en absoluto", comentó Nielsen, un auténtico seguro entre los tres palos.

En cuanto a los últimos resultados cosechados por el GOG, que en la liga danesa perdió ante al Skanderborg Aarhus (34-32) y empató 'in extremis' ante el Fredericia en su propia pista (33-33), Nielsen no cree que vaya influir en la eliminatoria, al contrario: "les hace más peligrosos", avisa Nielsen. Emil Madsen y Simon Pytlick son los máximos goleadores de la Liga de Campeones ambos con 92 goles y quizá las máximas amenazas para la meta azulgrana. Nielsen advierte que "por supuesto que lo son" y frenar su efectividad es "clave en esta eliminatoria".