Makuc sueña con el Olimpo del balonmano tras un 'via crucis' de casi un año

Domen Makuc ha conseguido recortar los plazos y encarará esta semana la Final a Ocho de la Copa del Rey con buenas sensaciones después de haber reaparecido a muy buen nivel en los dos últimos duelos ligueros frente al Bada Huesca en el Palau y el pasado sábado en Puerto de Sagunto.

Ha llovido mucho desde que el pasado 15 de agosto en el primer amistoso de la temporada ante la Vojvodina en el Torneo de Doboj (Bosnia y Herzegovina) se rompiese el ligamento lateral externo y el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en una acción fortuita. ¿El pronóstico? De nueve a doce meses de baja.

En un castellano digno de la Real Academia, el central esloveno conversó con SPORT en la Ciutat Esportiva sobre su actual estado físico y sobre los retos que tiene por delante y de los que podrá ser parte activa. Su gran sueño es levantar la Champions en Colonia el próximo 9 de junio, pero antes este fin de semana llega la Copa del Rey en Jaén con el Frigoríficos Morrazo como rival en cuartos.

Qué camino tan largo, ¿no?

Sí que ha sido largo, pero mi sensación ha sido como una pretemporada larga. Al principio más gimnasio que carrera, después un poquito al revés y poco a poco me he ido preparando para volver. Ha sido una etapa diferente, he aprendido mucho y he vuelto más fuerte, así que ahora estoy muy contento.

¿Cómo recuerda aquellos días de agosto tras la lesión?

Yo no pienso mucho atrás y a veces me olvido de cosas importantes, aunque es verdad que esto es difícil de olvidar. Tampoco voy a ganar nada repitiendo aquellos momentos en la cabeza. Al final es solo mirar hacia adelante, pensar en positivo y creo que eso lo he hecho bien.

"Yo sólo pensaba, a ver, esta semana tengo que doblar la rodilla a 90 grados, la siguiente a 110, después a 120"

¿Cómo se hizo a la idea de lo que se le venía encima?

Yo siempre he pensado semana a semana y no miraba estaba mucho más allá, porque no tiene sentido. Siempre puede pasar algo. Yo pensaba, a ver, esta semana tengo que doblar la rodilla a 90 grados, la siguiente a 110, después a 120… Después empezar a caminar y poco a poco ir ganando músculo, después a correr y todo eso. Es un proceso largo y fue muy bien cuando por fin empecé en la pista y a correr. No se me inflamó la zona el día que volví, estoy respondiendo bien, todo son buenas señales y solo pienso en seguir disfrutando.

"Ortega es el entrenador y tiene que decir cómo me ve, si estoy bien y si cree que puedo ayudar al equipo"

¿Cómo ha ido gestionando este proceso con Ortega?

Siempre hemos hablado, pero sobre todo los últimos meses me preguntaba cómo estoy, qué estaba haciendo y cosas así, porque al principio estaba sobre todo con los servicios médicos y no me veía tanto. Es el entrenador y tiene que decir cómo me ve, si estoy bien, si puedo ayudar al equipo… A ver qué podemos hacer para la Copa y para la Final Four.

¿Cómo vivió su regreso a la pista en el Palau? ¿En qué o en quién pensó?

Mmm… estaba tan concentrado que no pensé en nada ni en nadie, de verdad. Centrado en hacer mi trabajo, en ayudar al equipo y en coger sensaciones de juego, que eran mis tres objetivos. Y sobre todo que no me pasase nada. Todo acabó bien y gané mucha confianza.

"Me tomé mi primer gol en el Palau como los que marcaba antes de la lesión, como si no hubiese pasado tiempo"

¿Y el primero de los dos goles que marcó?

Me lo tomé como cualquier otro gol de los que marcaba antes de lesionarme (sonríe), como si no hubiese pasado tiempo. Pensaba que tenía que aportar cosas, ya fuese marcando o trabajando para los compañeros, que al final es mi trabajo.

¿Qué diferencia hay entre verse más fuerte que nunca a nivel muscular y rendir en la pista?

No es lo mismo, porque te faltan sensaciones con la pelota. Lo tienes en la sangre, pero te olvidas un poco y tampoco puedes hacer las cosas como antes, porque no estás tan ágil y te falta rapidez. Todo eso se coge entrenando. Ahora estoy cogiendo esa confianza y esas sensaciones con el equipo para tomar buenas decisiones. Necesito tiempo y cada semana me noto mejor.

¿Seguirá haciendo su mismo juego o buscará más el choque en ‘plan Gisli Kristjansson’, del Magdeburgo?

Soy central y mi juego es organizar el ataque y preparar cosas para los demás. Si tengo la oportunidad de ir al uno contra uno o de tirar desde fuera, pues adelante, igual que como hacía antes.

"Trazaremos un plan en la Copa para ver si juego el primer partido y la final si llegamos, juego los tres o sólo uno"

¿Siempre se sintió parte del equipo?

No he participado en esta Champions, pero soy parte del equipo y siempre me he sentido así. Si podía ayudar sobre todo a los más jóvenes lo he ido haciendo desde fuera con consejos y tal. También después de algún partido, si he visto algo que se puede mejorar o lo que sea, pues lo he comentado. Otra cosa es que me hiciesen caso (ríe).

¿La Copa del Rey en el Olivo Arena será especial para usted?

Sí, claro. A ver cómo estoy y, si todo va bien, hablaremos con el doctor Guti y con el entrenador para ver qué hacemos. Trazaremos un plan para ver si juego el primer partido y la final si llegamos o juego los tres o sólo uno. Al final lo más importante es ganar la Copa. Somos el Barça y eso es lo único que importa.

¿Qué le pediría a lo que resta de temporada?

Lo más importante es que nadie se lesione. Después nos quedan la Copa del Rey y nuestro gran deseo, que es ganar la Final Four. Es lo más importante, llevamos toda la temporada trabajando para llegar a Colonia y sabemos que allí puede pasar todo. Hay que ganar al Kiel en semifinales y después la final contra el que sea. Mi deseo es levantar esta Copa de Europa.

Usted vino con 20 años de la mano de Pasqui y de Barru. ¿Qué tiene de especial Petar Cikusa a sus 18 años?

Cada jugador del equipo nos hace mejores y cuanta más competencia haya en los entrenamientos, mejor. Cuando los mayores ven a un tío tan joven que entra con todo, va a tope, salta por encima de todos y se mete dentro, eso suma mucho.

¿Destacaría ese descaro de Petar?

Sí, sí. Se mete dentro siempre, aunque no hay que olvidar que tiene 18 años y le queda mucho por aprender igual que me pasaba a mí hace cinco años. Estamos aquí para ayudarle, pero lo que está haciendo con su edad es algo impresionante. Espero que nos siga ayudando mucho en cada partido.