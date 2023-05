Magdeburgo y PSG sacan su billete para la Final Four

El conjunto alemán sufrió hasta el final ante el Wisla de Xavi Sabaté y los galos fueron muy superiores al Kiel El Barça recibe este jueves al GOG con siete goles de renta y Kielce y Veszprém llegan empatados a Polonia

La Final Four de la Champions ya conoce a dos de sus cuatro participantes y este jueves verá completo su cuadro de participantes en una cita que volverá a disputarse en el imponente Lanxess Arena de Colonia los días 17 y 18 de junio.

Este miércoles se han dilucidado los dos primeros cuartos de final con los partidos de vuelta de cuartos de final y lo cierto es que se han cumplido los pronósticos con la clasificación del SG Magdeburg alemán y del Paris Saint-Germain francés.

El Barça defiende este jueves a las 20.45 horas en el Palau los siete goles de ventaja que logró la semana pasada en la ida en la pista del GOG danés (30-37) en una eliminatoria con color azulgrana. Nada que ver con la otra, en la que el Barlinek Industria Kielce de los Dujshebaev recibe a las 18.45 horas al Telekom Veszprém tras el 29-29 que se registró en la ida en tierras húngaras.

El Magdeburgo será el primer equipo alemán diferente al Kiel en la Final Four desde que el SG Flensburg - Handewitt alzó el título en 2014 (30-28 en la final precisamente contra los 'Zebras'. Eso sí, el conjunto germano tuvo que sudar tinta ante un notable Wisla Plock dirigido por el catalán Xavi Sabaté.

Tras el 22-22 de la ida, los polacos se mantuvieron con opciones hasta los instantes finales en un repleto GETEC Arena. De hecho, el exazulgrana Abel Serdio empató el partido (26-26) a 6:50 del final para terminar cayendo por 30-28.

El tricampeón Magdeburgo jugará su tercera Final a Cuatro | EFE

Con las importantísimas bajas por lesión del pivote danés Magnus Saugstrup y de los islandeses Gisli Kristjansson (central) y Omar Ingi Magnusson (lateral derecho), el equipo que dirige Bennet Wiegert contó con una estrella que deslumbró a todos como el lateral derecho neerlandés Kay Smits, tan menudo como extraordinario.

Con su 1,85 de estatura, el jugador que militará la próxima campaña en el Flensburg completó un encuentro sensacional con 14 goles de 16 lanzamientos. Lo secundó otro genio como el lateral izquierdo danés Michael Damgaard con ocho tantos.

Caso de que los azulgranas no fallen este jueves como no parece probable, tendría bastante morbo un hipotético enfrentamiento con un Magdeburgo que lo ha derrotado en las dos últimas finales de la Super Globe. Es el único equipo al que no ha conseguido derrotar Carlos Ortega desde su llegada al banquillo.

Menos historia tuvo la vuelta del PSG - Kiel tras el 27-31 de la ida en el Wunderino Arena. El equipo que dirige el vallisoletano Raúl González logró con autoridad su8 clasificación para la Final Four por sexta ocasión en las últimas temporadas y volverá a optar por un título que se le sigue resistiendo.

Dainis Kristopans y sus 2,15 de altura son un peligro | PSG

Los 'Zebras' solo fueron ganando por un gol hasta el 3-4 para ver cómo el PSG imponía su ley de manera progresiva con un juego coral que lideró su 'Dúo Sacapuntas' con seis goles sin fallo del 'gigante' lateral derecho letón Dainis Kristopans (2,15 m) y 5/5 del 'bajito' central neerlandés Luc Steins (1,72 m). También rayaron a buen nivel con tres goles por cabeza los catalanes Ferran Solé y David Balaguer.