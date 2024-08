La Federació Catalana y el Barça, muy molestos con el Fraikin Granollers

Por decimotercera vez en las 13 ediciones del torneo, el Barça superó el miércoles en Esplugues al Fraikin Granollers por 52-27 en una final deslucida por la decisión del cuadro vallesano de acudir sin jugadores del primer equipo por la cercanía de su duelo de ida ante el Kristianstad en la eliminatoria previa de la Liga Europea.

Lo sucedido en Esplugues de Llobregat hizo mucho daño a la imagen del balonmano catalán y ha provocado las críticas tanto de la Federació Catalana con su presidente Jaume Fort a la cabeza como de un club barcelonista que no reservó a ningún jugador pese a tener este fin de semana la Supercopa Ibérica.

Empecemos por el gran damnificado, el ente federativo. "Entiendo que el sábado tienen un partido difícil en Suecia (ida de la eliminatoria previa de la Liga Europea), pero el Barça también tiene compromisos (Supercopa Ibérica) y además venía de jugar en Alemania... pero se adapta. Hay maneras y maneras de hacer las cosas sin ser tan radical. Hay otras formas de proteger a los jugadores", prosiguió el emblemático exmeta.

Jaume Fort, a las puertas de la Federació Catalana d'Handbol / FCH

"El presidente del Granollers (Alfred Serra) me llama uno o dos días antes y me dice que jugarán con jóvenes. El año pasado reservaron jugadores, pero no así. Lo que no te esperas es que vengan como vinieron. Se equivocaron. Es la competición por excelencia de Catalunya, creo que no fueron conscientes de la magnitud. Hemos trabajado con muchísima antelación, poniendo toda la carne en el asador, cerrando con TV3 que daría las dos finales (masculina y femenina) e incluso consiguiendo que la pista solo tuviese líneas de balonmano", recalcó.

Fort alabó al Barça, que jugó con todas sus estrellas: "A ellos los llaman un día antes. Es muy loable lo que hicieron, dando todo el valor a la competición. Me quito el sombrero con un club que está obligado a ganarlo todo y que vino con todo a tres días de la Supercopa Ibérica". La conclusión del presidente de la FCH es clara: "Que no se repita esto, porque hace mucho daño. Nos volveremos a sentar y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no vuelva a pasar".

¿Y el Barça? Pues no fue plato de gusto para nadie el enfrentarse a un rival sin jugadores del primer equipo y con el joven Gerard Domingo como referente. El coordinador del balonmano azulgrana, Joan Marin, estaba "disgustado y creo que no es bueno ni para el que lo organiza, ni para el que lo retransmite ni para los aficionados. Ya pasó el año pasado y creo que la decisión del Granollers de venir con los jóvenes no es buena para el deporte catalán".

Joan Marin, coordinador del balonmano en el Barça / JAVI FERRÁNDIZ

Más contundente fue un Aitor Ariño que sigue mereciendo la renovación. "Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos venido con todo para conseguir el primer título de la temporada y nos hemos encontrado un Granollers totalmente distinto que ha venido con el equipo juvenil. Creo que nos han faltado al respeto a nosotros y a la competición", sentenció el canterano.

Por último, el técnico azulgrana Carlos Ortega también estaba triste y apenas pudo saborear el primer éxito del nuevo curso por la debilidad de un rival que mezcló juveniles con jugadores de Primera Nacional. No debe ser agradable preparar el partido contra un rival potente y encontrarse un sucedáneo.