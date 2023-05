Cindric acerca a un gran Barça a la Final Four... con susto de Dika Mem

Con nueve goles de 10 intentos, el croata confirmó su resurrección y lideró la victoria azulgrana ante el GOG (30-37) Los azulgranas deberán sellar su billete para la gran cita de Colonia el jueves en la vuelta de cuartos en el Palau

El Barça realizó una nueva exhibición para imponerse con gran autoridad en la pista del GOG danés (30-37) en la ida de los cuartos de final de la Champions con un sensacional Luka Cindric autor de nueve goles e hizo gran parte del trabajo que tendrá que refrendar el próximo jueves en el Palau. Sí, Colonia está ya a un solo pasito. El único contratiempo fue un problema muscular que sufrió Dika Mem en la segunda parte, aunque podría ser solo un susto.

FICHA TÉCNICA CHAMPIONS LEAGUE GOG 30 ________________ 37 BAR ALINEACIONES GOG, 30 (15+15): Tobias Thulin (p.), Morten Olsen (4), Lukas Jorgensen (5), Simon Pytlick (2), Frederik Clausen, Oskar Rasmussen (2), Jerry Tollbring (6, 2p.) -siete inicial-, Matthias Dorgelo (p.s.), Emil Madsen (9, 1p.), Nicolai Pedersen (2), Henrik Jakobsen, Nejc Cehte y Lauritz Leger. BARÇA, 37 (19+18): Emil Nielsen (p., 1'-52'), Thiagus Petrus, Ludovic Fàbregas (5), Dika Mem (4), Tim N'Guessan (4), Aleix Gómez (2), Hampus Wanne (4, 3p.) -siete inicial-, Pérez de Vargas (p.s., 53'-60'), Luka Cindric (9), Luís Frade (1), Melvyn Richardson (4, 2p.), Blaz Janc (2), Jonathan Carlsbogard y Domen Makuc (2). ÁRBITROS Arthur Brunner y Morad Salah (Suiza). Excluyeron dos minutos a los locales Frederik Clausen (14:48), Lukas Jorgensen (35:55) y Nejc Cehte, (40:46); y a los visitantes Ludovic Fàbregas (28:33) y Dika Mem (38:03). MARCADOR CADA CINCO MINUTOS 2-3, 5-7, 8-11, 11-15, 14-17, 15-19 (descanso), 17-23, 20-25, 22-29, 25-31, 27-34 y 30-37 (final). INCIDENCIAS Partido de ida de los cuartos de final de la Champions League masculina de balonmano disputado ante unos 4.000 espectadores en el Arena Fyn (Odense, Dinamarca).

En el otro duelo que vivió ayer la ida de cuartos, todo se decidirá en tierras polacas tras el empate que arrancó el rebautizado Barlinek Industria Kielce con seis goles del 'Hispano' Alex Dujshebaev en la abarrotada pista del Telekom Veszprém (29-29). El miércoles empezaron las eliminatorias entre el THW Kiel y el PSG (27-31 en Alemania) y entre el Wisla Plock y el Magdeburgo (22-22 en Polonia).

Tal y como era de prever, Carlos Ortega dejó fuera de la lista a un Artur Parera que apunta al Fraikin Granollers la próxima temporada y a un Haniel Langaro que debe aprovechar cada entrenamiento para llegar a tiempo a ser útil en una hipotética Final Four de la Champions. Ausente un Aitor Ariño que sigue trabajando para volver lo mejor posible en la recta final del año, se vistieron todos los restantes jugadores disponibles del primer equipo.

La primera parte azulgrana fue sensacional, desnudando en ataque las carencias de Frederik Clausen y firmes en defensa con Thiagus Petrus a un nivel sideral y con Emil Nielsen haciendo el resto, el campeón de las dos últimas Champions fue poniendo tierra de por medio pese a los misiles de Emil Madsen (cinco goles en la primera parte).

Con tres goles de un enrabietado Cindric que se rebela ante la decisión del club de no contar con él para la próxima temporada, el Barça su primera ventaja de dos goles (3-5, min. 7:50) y el segundo tanto seguido de Dika Mem después de fallar sus dos primeros lanzamientos unido a un tanto en una posición muy clara de Ludovic Fàbregas aumentaron la renta visitante al paso por el 12' (6-9).

Fàbregas se dispone a superar a Thulin | EFE

Tres goles seguidos de Melvyn Richardson (dos de penalti) y las paradas de un Nielsen que realizó ocho en el primer acto dieron paso a los mejores minutos azulgranas. Así, un robo de Cindric permitió a N'Guessan anotar un golazo espectacular y obligar a los daneses a probar el ataque con siete al borde del 20' y ya con 11-15 en el electrónico.

No vaciló el equipo de Carlos Ortega en los instantes finales, marcados por dos errores groseros de los colegiados al no excluir al campeón mundial Simon Pytlick por una falta flagrante sobre Blaz Janc en una contra y al no señalar una clarísima falta de N'Guessan cuando los locales habían generado una superioridad. Al descanso 15-19 con un tanto final de Tollbring aprovechando la exclusión de 'Ludo'.

No cambiaron las tornas en los primeros minutos de la reanudación pese a los desesperados intentos locales y a la exclusión de Dika Mem por un manotazo. Otra vez Cindric llevó el peso del ataque con otros tres goles para irse ya a los siete y seguir manteniendo a los catalanes cada vez más cerca de la Final Four con su máxima renta hasta el momento (20-27, min. 42:14).

El Barça supo atar en corto al genial Simon Pytlick | EFE

El Barça llegó a ganar por ocho goles (23-31, min. 48:15), pero ahí la posible lesión de un Dika Mem que fue retirado en volandas por tres compañeros y que volvió después caminando sin zapatillas coincidió con la reacción local que lideraron Tollbring y Emil Madsen más varias paradas de Thulin redujeron la desventaja danesa a casi la mitad (27-32, min. 51:50).

Cindric regresó para acabar con nueve goles y Gonzalo Pérez de Vargas ingresó de manera espectacular con cuatro paradas seguidas para un cuadro azulgrana que cerró el partido con dos goles en los últimos 11 segundos para un 30-37 final que acerca al equipo a orillas del Rín para repetir presencia en la gran cita del Lanxess Arena.