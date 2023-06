El Barça no se volverá loco para retener a Pérez de Vargas

Joan Marin confía en que siga Pérez de Vargas, "pero no podemos tener todo el dinero en la portería", dijo "No es un sueño imposible pensar en que podemos estar el año que viene en Colonia", afirmó Carlos Ortega

Cuatro días después de cerrar una notable temporada con la tercera plaza en la Champions, por fin ha tenido lugar este jueves al mediodía una rueda de prensa para realizar las valoraciones pertinentes y explicar cómo afectarán a la sección los recortes que ya está implantando el club a las secciones y que ya se han traducido en la marcha de Ludovic Fàbregas al Veszprém como agente libre.

Más vale un poco tarde que nunca después de que los dirigentes y responsables del club optasen por el 'Silencio Stampa' en Colonia y dejasen a Carlos Ortega a los pies de los caballos. Suerte tienen que el malagueño destila barcelonismo y compromiso por los cuatro costados y asumió un papel que no le debería haber correspondido.

Junto al técnico, sobre todo el coordinador del balonmano azulgrana Joan Marin tenía muchas dudas que aclarar, como el futuro de Luka Cindric después de que se le comunicase que no se cuenta con él, los rumores que acercan a Gonzalo Pérez de Vargas al Kiel para sustituir al mítico Niklas Landin (se va al Aalborg) y por encima de todo, si existe un proyecto de futuro con los nuevos condicionantes económicos.

El coordinador, firme

Marin no rehuyó el tema de Pérez de Vargas con el Kiel como gran amenaza y recalcó que el club no se saldrá de su realidad económica. "Gonzalo tiene dos años más de contrato y le hemos ofrecido ampliarlo. Queremos que se quede con nosotros, pero tenemos otro gran portero como Emil Nielsen y si tiene ofertas por cantidades inasumibles, lo entenderíamos perfectamente. No podemos tener todo el dinero en la portería. La decisión está en sus manos y es casi seguro que Gonzalo seguirá esta temporada, pero no hay nada definitivo ni imposible", recalcó. Por tanto, la pelota está en el tejado del capitán.

Menos dudas ofreció en torno a Cindric. "La intención es que no sea jugador del Barça la próxima temporada. Estamos hablando con su representante y estamos determinados a ello. Es fruto del plan de viabilidad económica. Hemos valorado su incontinuidad en entrenamientos y partidos y también que es una de las fichas más altas", recalcó sin vacilar en torno a una noticia que avanzó SPORT meses atrás.

En cuanto al adiós de Fàbregas, el coordinador admitió que el club "intentó contratar a Karalek, quien era el más similar a 'Ludo' entre los que estaban en disposición de venir. No salió por la avaricia de su club. En febrero o marzo en Kielce le hice llegar al presidente la oferta que nos había autorizado Laporta, que es la que ellos nos habían pedido. Ellos pidieron más dinero y eso rompió la negociación". A falta de confirmación oficial, las altas para el pivote serán Javi Rodríguez (BM Logroño La Rioja) y Jaime Gallego (Bathco Torrelavega).

Joan Marin confía en que el Barça en la cima | JAVI FERRÁNDIZ

Marin calificó la temporada como "notable. Hemos perdidos dos partidos, uno en la prórroga y otro en los siete metros, hemos ganado 62 y hemos empatado uno, y más teniendo en cuenta que en la fase de grupos de la Champions había equipos de gran nivel. Yo no cambio a esta plantilla por ninguna del mundo. Las dos derrotas han sido contra el Magdeburgo, que es un equipo excelente y que ha ganado dos veces Super Globe, ahora la Champions y la Bundesliga del año pasado. Su sistema de juego no nos va bien y tenemos muchas ganas de que nos toque el martes en el grupo y nos podamos quitar la espinita lo antes posible", aseguró en referencia al sorteo de la Champions 2023-24.

Además, recalcó que el club confía plenamente en Carlos Ortega. "Queremos que sea el líder durante muchos años", enfatizó sobre un técnico que se ha ganado la confianza y el respeto unánimes. En cuanto al presupuesto, aseguró que "no está cerrado, pero será en torno a un 10% menor. No somos de los 10 que más presupuesto tienen en Europa. Esta temporada hemos estado alrededor de los siete millones. Hay que exigirnos igual, tendremos un equipo competitivo y yo apuesto a que estaremos en Colonia. Ganar es muy difícil y no se puede exigir. En principio no va a salir nadie más, pero sí que estamos determinados a que lo haga Cindric. Tendremos 18 fichas y Martí Soler saldrá cedido a un equipo de la ASOBAL".

El míster, optimista

Muy reforzado tras las palabras de Marin y consciente de la nueva situación que se abre para las secciones del Barça, y, en su caso, para el balonmano, Carlos Ortega lo asume con ambición y con responsabilidad. "Ahora hay que tener más celeridad, avanzarnos para fichar a los jugadores que nos interesan. Pese a bajar el presupuesto, si lo conseguimos hacer ya tenemos una gran base de jugadores atados para muchos años. Los extremos izquierdos ya están preparados sin duda (Martí Soler e Ian Barrufet), los Cikusa (Petar y Djordje) son grandes talentos. Hay que trabajar con lo que se tiene y habrá que meter más horas con entrenamientos individuales. Hay una base sólida", señaló el técnico.

En cuanto a la nueva realidad del pivote ya sin Ludovic Fàbregas (ni Artur Parera) pero con Gallego y con Javi Rodríguez, el malagueño recordó que Luís Frade "ha dado un paso hacia adelante esta temporada y tiene que volver a darlo, porque sobre el papel debería ser el primer pivote y tenemos que trabajar con los otros dos para que cojan nuestra dinámica y nuestra defensa. Perdemos un baluarte defensivo y ofensivo como Ludo. Vamos a hacer lo posible para que se acoplen y en la primera línea habrá que tener imaginación. Jugar con un zurdo nos ha dado mucho y no es descabellado (opción para Blaz Janc como lateral derecho). Creo que podremos conseguirlo, pero no sin esfuerzo y posiblemente no sin derrotas. No puedo decir que sea un sueño imposible intentar quedar entre los dos primeros para evitar los octavos y luchar por volver a Colonia la próxima temporada", comentó.

Carlos Ortega asume con ilusión la nueva realidad | JAVI FERRÁNDIZ

"Sigo pensando que ha sido una temporada notable, no sobresaliente porque hemos perdido dos partidos fuera del tiempo reglamentario que nos han llevado a perder dos títulos, sobre todo la Champions que es el que más queríamos. El Barça tiene y va a tener siempre un equipo para competir y tratar de llevarse los títulos. Puede ser que en un futuro inmediato haya que apretarse los machos y contar con una plantilla más corta. Eso también tiene cosas positivas, porque puede ser más fácil gestionarla y también para los jugadores, porque van a estar mucho más involucrados, habrá menos rotaciones y estarán más en la pista", prosiguió Carlos Ortega.

"Ha sido duro, porque todos soñábamos con ganar la tercera Champions seguida, pero ganar en Colonia no es nada fácil. Creo que el equipo llegaba en una forma brillantísima y después de perder contra el Magdeburgo era muy difícil pelear y competir por el tercer puesto. Estábamos desconsolados y dice mucho de cómo son los jugadores la manera de afrontar ese partido. Mi discurso es que el Barça tiene la obligación de tratar de llegar siempre a la Final Four y hasta ahora hemos cumplido. En cuanto a los nuevos pivotes, una vez que no se pudo hacer lo de Karalek creo que hemos tomado el mejor camino", concluyó el exjugador del mítico Dream Team que dirigió Valero Rivera.