El Barça, a sellar su billete para la Final Four de la Champions

El cuadro blaugrana recibe este jueves a las 20.45 horas al GOG danés en la vuelta de cuartos tras el 30-37 de la ida Carlos Ortega dejó fuera de la lista a Artur Parera y a Haniel Langaro ante un rival que llega sin su astro Simon Pytlick

El Barça afronta este jueves en el Palau a las 20.45 horas (en directo por Esport3 y por DAZN) la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el GOG Handbold danés con el objetivo de sellar la clasificación para la Final Four de Colonia que tiene muy de cara gracias al 30-37 de la ida.

Este miércoles han logrado su clasificación para la gran cita del Lanxess Arena (17 y 18 de junio) el SC Magdeburg alemán frente al Wisla Plock polaco del catalán Xavi Sabaté (30-28 y 52-50 en el global) y con suficiencia el PSG galo que dirige el vallisoletano Raúl González frente al THW Kiel alemán (32-29 y 63-56 en el global).

La clave para que no haya lugar a la sorpresa es no caer en un exceso de confianza teniendo en cuenta también que la gran estrella del GOG no estará esta noche sobre la pista. Y es que el lateral izquierdo danés Simon Pytlick no viajó este miércoles a Barcelona por problemas en la rodilla izquierda. Con la eliminatoria muy cuesta arriba, el técnico Nicolej Krickau no ha querido correr riesgos pensando en las semifinales de la liga danesa del próximo fin de semana contra el Skjern. De hecho, ya jugó con una protección en esa zona de la pierna el duelo del jueves pasado.

Sin el emergente campeón mundial con Dinamarca que ya ha formado por el Flensburg para el próximo curso, las opciones del GOG se reducen aún más y los focos se centrarán en sus otros dos deferentes: el también internacional danés Emil Madsen (lateral derecho) y el veteranísimo central Morten Olsen (38 años).

Simon Pytlick ya jugó la ida con una rodillera | EFE

Volviendo al Barça, Carlos Ortega dejó fuera de la convocatoria al pivote Artur Parera (suena con fuerza para el Fraikin Granollers de cara a la próxima temporada) y al lateral derecho brasileño Haniel Langaro, quien sigue tratando de recuperar la forma después de estar cinco meses fuera de las pistas y regresar hace dos fines de semana en las semifinales de la Copa del Rey frente al ABANCA Ademar.

Con la única baja por lesión de Aitor Ariño, el técnico malagueño confía en seguir dando pasos adelante de cara al ambicioso objetivo de conquistar el cetro europeo por tercera temporada consecutiva y la segunda bajo su mandato en dos temporadas en el banquillo. Eso sí, Ortega ya conquistó cinco Copas de Europa consecutivas como extremo derecho del Dream Team de Valero Rivera. ¡Casi nada!

Además, el Barça llega descansado por una vez tras aplazar el partido de la Liga Plenitude ASOBAL del pasado fin de semana frente al Helvetia Anaitasuna. Por tanto, todo apunta a una noche de fiesta en un Palau que debe responder a lo grande con el doble objetivo de rescatar al equipo caso de que surjan problemas y de disfrutar con la clasificación caso de éxito.