El Barça arranca el asalto a la Super Globe

Los de Carlos Ortega arrancan este miércoles la competición en un torneo que reúne a 12 de los mejores clubes del mundo, y en el que acumulan hasta cinco títulos

Después del parón de selecciones y con todos los efectivos recuperados, el Barça se encuentra ya en Damman (Arabia Saudí), donde a partir de este miércoles se disputará una nueva edición de la Super Globe, torneo en el que los azulgranas dominan con cinco títulos.

También es la competición que se le ha atragantado a los de Carlos Ortega los dos últimos años, con dos derrotas en dos finales ante el Magdeburgo. En 2021, el conjunto alemán se impuso por 33-28, y en 2022 el marcador acabó con un ajustado 41-39 con prórroga incluida. En la presente edición, el conjunto germano quedó enmarcado en el grupo C junto al , el Khaleej (Arabia Saudita) y el University of Queensland (Australia), por lo que no se cruzaría con el Barça hasta una hipotética final.

Este curso, el Barça ya sabe lo que es ganar al Magdeburgo, al que arrolló en la segunda jornada de la Machineseeker EHF Champions League con un claro 32-20 en el Palau, a modo de pequeña ‘vendetta’ a la espera del posible plato fuerte en esta SuperGlobe.

Primera ronda Pero habrá que esperar para ese ansiado duelo de revancha. Los de Ortega, que han viajado este lunes a Arabia Saudí, debutan el miércoles contra el Al-Noor (Arabia Saudita), a las 14.45 hora española. El segundo duelo de la fase de grupos será contra el Al-Ahly (Egipto) del catalán David Davis a las 17.00 horas.

En caso de finalizar esta primera ronda como primeros de grupo, se enfrentarían en las semifinales al ganador del Grupo B, en el que quedaron enmarcados el Füchse Berlín (Alemania), el Kuwait SC (Kuwait) y el debutante San Fernando HB (Argentina).

De entre todos, el conjunto europeo es probablemente el más peligroso y ya se hizo con el título en la edición de 2015 (contra el Veszprém) y 2016 (contra el PSG) y fue finalista, precisamente ante el Barça, en las ediciones de 2017 y 2018. La semifinal se disputaría el próximo sábado 11 de noviembre a las 15.30 horas, mientras que la final está programada para el domingo 12 a las 19.15 horas.

Por el otro lado del cuadro viaja el Magdeburgo, encuadrado en el grupo C y que tendrá que enfrentarse en caso de clasificarse a un rival del grupo D en el que se encuentran el Industria Kielce (Polonia) de los Dujshebaev, el Al-Najma (Bahréin) y el San Francisco CalHeat (EE.UU.).

Para este torneo, Carlos Ortega ha convocado a todos los hombres disponibles, a excepción del lesionado de larga duración DOmen Makuc. Además ha seleccionado a dos jugadores del filial, los gemelos Petar y Djordje Cikusa, que llegan de debutar con la selección española absoluta.