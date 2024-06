El Barça anuncia su única cara nueva para la temporada 2024-25

Ya sea por los condicionantes económicos que marcan la realidad de las secciones o en base a la estabilidad con un bloque muy bien consolidado y que sigue dando excelentes resultados, el verano del Barça estará marcado por la casi absoluta ausencia de novedades.

Otro gallo cantará el 30 de junio de 2025, cuando acaban contrato Gonzalo Pérez de Vargas (se irá al Kiel), Hampus Wanne (pocas opciones de renovar), Melvyn Richardson (muy cerca del Orlen Wisla Plock que dirige Xavi Sabaté), Thiagus Petrus (podría seguir otro año si se lo gana esta temporada) y Aitor Ariño (debería renovar).

El club anunció días atrás que el brasileño Haniel Lángaro no cumplirá el año de contrato que le resta y su futuro estará en el Dinamo Bucuresti, que cerró la operación con Xavi Pascual como técnico y David Barrufet como director deportivo (ellos lo ficharon para el Barça). Sin embargo, Pasqui dirigirá finalmente al Veszprém y será otro catalán como David Davis el que lleve las riendas del campeón de Rumanía.

Otro que dejará el Barça es Djordje Cikusa, aunque lo cierto es que nunca tuvo dorsal del primer equipo y que lo hará en calidad de cedido en el Montpellier, de donde se confía que llegue preparado en 2025 pensando en esa hipotética marcha de un Richardson que volvió a maravillar en la Final Four de la Champions.

¿Y quién llegará? Pues no es ninguna sorpresa, ya que SPORT lo anunció semanas atrás e incluso departió con él en Jaén en la pasada Copa del Rey. Se trata del antequerano Juan Palomino, quien ha destacado en sus dos temporadas como cedido en el BM Logroño La Rioja y llega mucho más hecho que en su etapa en el filial. Con 24 años, 1,94 m y 90 kilos, su contrato expira en 2025.

Palomino quiere seguir creciendo en el Barça / FCB

El lateral izquierdo brilla especialmente en defensa pese a que deberá coger una decena de kilos. En su primera temporada a las órdenes de Miguel Ángel Velasco marcó 74 goles en la Liga Plenitude ASOBAL y en esta temporada ha superado el centenar con un total de 104.

"Es un sueño. Cuando llegué al Barça hace dos años para jugar al filial no imaginaba que pudiese llegar este momento de volver, pero al final se ha dado. Cualquier chaval que empieza a jugar al balonmano sueña con algo así y llego mucho más maduro", comentó el primera línea andaluz en declaraciones al club.

"He pasado dos años fuera a un buen nivel competitivo y he mejorado físicamente. Un poco, no mucho (ríe). Soy un poquito mejor que cuando me fui y quiero seguir aprendiendo. Hasta que no llegue el primer día de entrenamiento no seré consciente, así que a aprender y a ayudar al equipo en todo lo que pueda", añadió Palomino.