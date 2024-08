Adiós al mito que hizo de Fernando Alonso para estar con los Hispanos

Jordi Ribera no incluyó al catalán Viran Morros en la lista final para el Europeo que tuvo lugar el pasado mes de enero en Alemania. Con 40 años recién cumplidos por entonces, el experto en tareas defensivas militaba en el Pfadi Winterthur suizo. De hecho, llevaba ya casi dos años sin contar con él.

Sin embargo, en plena competición se lesionó el 'comodín' Miguel Sánchez-Migallón y Jordi Ribera no dudó a la hora de recurrir a uno de sus viejos 'escuderos'. Lejos de estar enfadado por quedar fuera de la convocatoria, la respuesta del exazulgrana fue para enmarcar: "Míster, hago la maleta, cojo el coche y en cuatro horas estoy ahí".

Morros no jugaba con los Hispanos desde marzo de 2022 y a la mañana siguiente a la llamada ya estaba en Mannheim después de conducir los 300 kilómetros que la separan de Winterthur, en la frontera suiza con el país teutón.

No fue todavía el último servicio del emblemático catalán a los Hispanos, con los que había logrado el bronce de Tokio 2020, el oro mundial de 2013 más los bronces de 2011 y 2011, los oros europeos de 2018 y 2020, la plata de 2016 y el bronce de 2014.

Los Hispanos echarán de menos a Viran... y a Gedeón / EFE

El Europeo no fue bien y hubo que ganarse el billete para los Juegos de París en un duro Preolímpico en Granollers frente a Bahrein, Eslovenia y Brasil con dos plazas en juego. Jordi Ribera optó por la vieja guardia y Viran fue determinante en la clasificación como campeones con tres triunfos. El seleccionador no lo citó ya de mutuo acuerdo para los Juegos, pero el bronce de París es también suyo.

El catalán ha anunciado este miércoles su retirada deportiva, poniendo fin a una larga trayectoria de 23 años en la que se ha convertido en una de las referencias históricas del balonmano español. "23 años después de disputar mi primer partido de balonmano profesional, llega el momento de poner punto final a mi carrera. Si a aquel adolescente de 17 años le hubieran contado todo lo que iba a vivir gracias a este deporte, sin duda habría pensado que estaban locos. He sido un afortunado", explicó en su Instagram.

"He jugado en cuatro ligas diferentes, he participado en todas las competiciones internacionales posibles y he tenido la suerte de ganar la mayoría de ellas. He disfrutado y exprimido el balonmano al máximo, a mi manera, con pasión y entrega. Este maravilloso deporte también me ha hecho sufrir e incluso llorar en algunas ocasiones, pero, sobre todo, me ha hecho sonreír y reír muchísimo", prosiguió.

"Aprovecho para dar las gracias a todas las personas con las que me he cruzado en mi carrera: entrenadores, preparadores físicos, doctores y fisioterapeutas, sponsors, rivales, aficionados y haters pero especialmente a todos mis compañeros con los que he compartido tanto. Tengo la suerte de poder decir que muchos de ellos son amigo para siempre. Por último a mi familia por vuestro apoyo incondicional y por estar siempre a mi lado, sin vosotros nada de esto hubiera sido posible. Siempre seré un jugador de balonmano, la única diferencia es que ahora ya no seré un jugador profesional. Todo ha sido un sueño", concluyó este gran caballero del balonmano.

Su inmenso palmarés cuenta con tres EHF Champions League, dos con Ciudad Real y una con el Barça (2014-15), 10 títulos de Liga Asobal, siete Copas del Rey y tres Ligue 1 francesas con el PSG además de la Recopa de Europa 04/05 en su primer año en el Ademar.

Su adiós se une a los de Gedeón Guardiola, Joan Cañellas (también ha puesto punto final a su carrera con una lesión que le impidió despedirse en París) y Jorge Maqueda (dijo adiós a los Hispanos en los Juegos, pero seguirá en el Kielce). Azulgrana en dos etapas (2000-03 y 2011-18), Viran Morros deja tras de sí un compromiso y una lealtad al balonmano y a todos sus equipos que lo han hecho único. Desde SPORT, admiración total.