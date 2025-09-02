Willy: "Scariolo es el entrenador que mejor me comprende"

La versión de Willy Hernangómez con la selección siempre suele ser mejor que la que exhibe en el Barça. El pívot y capitán de 'La Familia' ha recuperado la sonrisa en este Eurobasket, siendo MVP del partido ante Chipre y demostrando que tiene nivel de sobra para ser un jugador decisivo en Europa. En una entrevista a 'El País', profundiza sobre su mejoría y las críticas que recibe.

"Aquí venimos a pasarlo bien y a competir. Para mí supone vivir un momento especial. Llevaba tiempo soñando con ser capitán porque veía que los veteranos se iban marchando y yo era el mayor y el jugador con más partidos. Me toca ser más responsable. Nunca soñé estar tantos años en la selección y mucho menos ser capitán", inició el jugador culé, que es el máximo anotador del equipo hasta el momento.

En los tres partidos que ha disputado la selección dirigida por Scariolo, ante Georgia, Bosnia y Chipre, Willy Hernangómez ha sido el líder en puntos (14,3), rebotes (5,7) y eficiencia en el juego (18). En este último apartado, destaca muy por encima de sus compañeros, situándose en segundo lugar Santi Aldama con un 12,3.

Willy se mostró optimista con el futuro de España en el Eurobasket / FIBA

Aun así, durante esta temporada no lo pasó ni mucho menos bien. De hecho, llegó a perder el amor por el baloncesto. "Siempre hay momentos en la temporada en los que tienes más confianza o menos. Pero nunca pensé que podría perder el amor por el baloncesto. Me parecía imposible. Y pasó. Iba a entrenar porque es mi trabajo y se me da bien, pero la pasión con la que he querido ser mejor jugador cada día de mi carrera se había difuminado".

"La salud mental es muy importante. Gracias a eso me he reencontrado. A veces pedimos ayuda a un fisioterapeuta, un preparador físico o un entrenador, y esto es lo mismo, no solo para el deporte, sino para muchas situaciones en la vida. Trabajar la cabeza es fundamental porque manda sobre todo el cuerpo. Ese trabajo me ayuda a estar más concentrado, no despistarme, evitar distracciones en un partido… Son cosas que nunca había pensado que me ayudaran dentro y fuera de la pista. El baloncesto me lo ha dado todo pero no dura para siempre. Mi vida personal, sí", concluyó.

También tuvo tiempo para hablar de las críticas que ha recibido esta temporada y durante toda su carrera. "Es duro. No soy de hierro. Yo siempre he sido muy criticado, desde muy joven, desde que empecé en la cantera del Madrid. Y me he acostumbrado y ahora me da igual. La gente tiene que pensar que también tengo pareja, hermanos, familia, que escuchan o leen esos insultos. Me quedo con los que saben de baloncesto. Muchos critican por criticar. Hace muchos años que no me afectan".

El mejor entrenador para Willy

Que su mejor versión sea con España no es casualidad. "Scariolo es el entrenador que mejor me ha comprendido, el mejor. Agradezco mucho que haya sido exigente conmigo. Ha sido importantísimo en mi carrera, el más importante. Es quien más años me ha entrenado y quien más me conoce. Tenemos una relación muy especial. Sabe sacar lo mejor de mí y le doy las gracias. Son 11 veranos juntos en la selección y en este Eurobasket quiero hacerlo lo mejor posible por él".

España se enfrentará este martes a Italia y el próximo jueves a Grecia para intentar sellar su pase a los octavos de final del Eurobasket. La principal duda, más allá de su pase, será en qué posición lo hará, lo que determinará el rival del grupo D contra el que jugarán. La figura de Willy Hernangómez puede ser decisiva para contrarrestar el gran juego interior de otras selecciones.