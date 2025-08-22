De Wembanyama a Sabonis: las grandes ausencias para el Eurobasket 2025

En un Eurobasket plagado de grandes estrellas, como Doncic, Antetokounmpo o Jokic, también hay jugadores que se perderán la cita de selecciones, gran parte de ellos por lesión. Figuras importantes en sus equipos durante la temporada que no podrán ayudar sus respectivos países a levantar el título. Francia será la gran afectada en este aspecto, con muchas bajas sensibles.

La gran ausencia en el torneo es Victor Wembanyama. El pívot francés de los San Antonio Spurs no estará en el europeo debido a que todavía se recupera de una lesión de febrero. El jugador se encuentra cada vez mejor, pero sigue en un estado "desfavorable" para rendir al máximo nivel. "Creo que aún es demasiado pronto. Dependerá en gran medida de cómo evolucione su salud", dijo su presidente hace unas semanas.

Francia afrontará el Eurobasket con la baja de su principal estrella y de varias más. Además de Wembanyama, tampoco estarán ni Evan Fournier, ni Rudy Gobert, ni Mathias Lessort ni Vincent Poirier, lo que supone un duro golpe en sus aspiraciones y un claro bajón en la zona interior del equipo. Aun así, sí estarán jugadores de la talla de Yabusele, Risacher o Maledon.

Dos grandes bajas en Francia / AP

Alemania, aunque no al nivel de Francia, tampoco contará con varios de sus 'cracks' de la NBA. El principal es Isaiah Hartenstein, pívot de los Oklahoma City Thunder, que no estará a las órdenes de Álex Mumbrú por una lesión en el tendón de Aquiles, de la cual se quiere recuperar antes del comienzo liguero en Estados Unidos. En cuanto a los hermanos Wagner, tan solo estará Franz en el combinado alemán.

Si existe otra selección más que afectada por las bajas, esa es España. Scariolo ha visto cómo se han ido cayendo poco a poco nombres como Lorenzo Brown, Juan Núñez o Álex Abrines. A tal nivel han llegado los problemas para 'La Familia', que tendrán que contar con dos jugadores sub-20 como bases titulares para el torneo.

Lorenzo Brown no estará en el Eurobasket / EFE

Grecia contará con Giannis Antetokounmpo para el europeo. Sin embargo, algunos nombres de la primera unidad no podrán complementar las actuaciones del jugador de los Bucks. Entre ellos, están Thomas Walkup, Nick Calathes, Nikos Rogkavopoulos, Georgios Papagiannis o el propio hermano de Giannis: Thanasis Antetokounmpo.

También 'pagan' las menos favoritas

Otras selecciones, menos candidatas a ganar el título, también se han visto afectadas por las lesiones e incluso se han quedado sin su 'jugador franquicia'. Es el caso de Lituania, que no contará con Domantas Sabonis por "motivos personales del jugador". Una baja capital, ya que se trata de la referencia ofensiva de la plantilla.

La última noticia ha sido la de Dzanan Musa, que no estará en las filas de Bosnia y Herzegovina. El ya ex jugador del Real Madrid fue operado hace unos días, priorizando la temporada regular. "Por motivos de salud, lamentablemente no podré ayudar a mis compañeros en el próximo Eurobasket. Es la primera vez que me enfrento a algo así y, sin duda, no es nada fácil pasar por esto", comentó.