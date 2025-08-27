Wagner y Schröder ya meten miedo en el Eurobasket

La actual campeona del mundo se lució en su debut en el Eurobasket de la mano de Dennis Schröder y Franz Wagner. Los dos grandes nombres de la selección alemana pasaron por encima de Montenegro, que plantó cara en la primera mitad y siguió el ritmo de los germanos. Aun así, las dos estrellas de la NBA son demasiado para casi cualquier selección.

Otro gran jugador de la liga norteamericana, el pívot Nikola Vucevic, sostuvo a Montenegro en los dos primeros parciales y acabó siendo el máximo anotador del partido: 23 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Unos grandes números que no fueron acompañados por muchos jugadores más, más allá de Kyle Allman con 18 puntos. La principal diferencia entre ambas selecciones fue la aportación de los jugadores de banquillo.

Desde el interior, Wagner demostró lo letal que es ante cualquier oponente. Otra exhibición más del genio alemán, que dejó en su casillero unos números más que notables: 22 puntos, 8 rebotes y una asistencia. De esto último ya se encargaron tanto Schröder como Maodo Lo. El base de los Sacramento Kings se quedó a tan solo un punto de Wagner, además de los dos rebotes y cuatro asistencias.

Durante la primera mitad, ninguno de los dos equipos logró crear una diferencia significativa. De hecho, la mayor ventaja de ambos equipos fue de tan solo ocho puntos. Todo cambió en el tercer cuarto, cuando Alemania encadenó una parcial de 7-0, haciendo crecer la ventaja a los dos dígitos: 55-45.

Dennis Schroder, durante el partido / KIMMO BRANDT

Cuando Schröder y Wagner pusieron una marcha más, también lo hicieron sus compañeros. Entre ellos Andreas Obst, que fue clave en el tercer cuatro, con un 5/6 desde la línea de tres. El próximo partido de los de Álex Mumbrú será este viernes ante la selección de Suecia, un duelo que parece más asequible que el de Montenegro.

Precisamente, el seleccionador alemán no estuvo presente en el primer partido de su equipo en el Eurobasket. Mumbrú fue hospitalizado como medida de precaución debido a una infección aguda. Ante la baja del técnico español, fue Alan Ibrahimagic quien tomó las riendas del equipo.