La Turquía de Sengun revoluciona el Eurobasket

Entre las máximas favoritas a ganar el Eurobasket, ha aparecido un nuevo nombre: Turquía. La selección liderada por Alperen Sengun está siendo la gran sensación del torneo, encabezando el grupo A y presentando candidatura a llegar a rondas lejanas. En el duelo de este lunes, derrotaron a Estonia para certificar su pase a octavos de final (64-84), con la única duda todavía de si lo hará como primera de grupo.

Varios jugadores que componen la selección turca juegan en la Euroliga, como los de Anadolu Efes (Shane Larkin, Ercan Osmani y Erkan Yilmaz), de Panathinaikos (Omer Yurtseven), Fenerbahçe (Sertac Sanli) y Bayern de Múnich (Onuralp Bitim). Sin embargo, el principal faro de la selección dirigida por Ataman viene de la NBA. Y lo está 'petando'.

Ese es Alperen Sengun. El jugador de los Rockets está disputando un increíble Eurobasket y su actuación en el último partido no fue para menos. El joven pívot acabó contra Estonia con 21 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, convirtiéndose en el primer jugador en los últimos 30 años en registrar al menos 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en tres partidos consecutivos de Eurobasket.

Turquía venció sin sufrir a Estonia / FIBA

En los anteriores encuentros, la estrella turca firmó otras actuaciones descomunales, postulándose como uno de los mejores jugadores del torneo junto a los nombres de Doncic, Jokic o Antetokounmpo. Contra Estonia incluso se lució con una asistencia en forma de caño que fue el 'highlight' del partido, dejando totalmente solo a su compañero.

"Que me den a Alperen Sengun para Panathinaikos. Seremos capaces de ganar a Houston Rockets, les ganaríamos 100% seguro", comentó entre risas Ataman, que es entrenador de los griegos y seleccionador turco. Sengun fue la gran estrella de los Rockets la pasada temporada, junto a Jalen Green y Fred VanVleet.

La selección turca dará por finalizado su paso por la fase de grupos ante Serbia, en uno de los duelos más atractivos del torneo. Será el próximo miércoles, con el gran aliciente de un enfrenamiento entre Jokic y Sengun en la zona. Los de Pesic también llevan pleno de victorias, aunque sufrieron de lo lindo para superar a Letonia en el último partido.

Victoria histórica de Alemania

En el grupo B también han batido récords. Es el caso de Alemania, que no ha tenido ninguna piedad con la selección de Gran Bretaña, registrando una de las mayores palizas de la historia (120-57). Desde el año 1969 no se veía una diferencia de puntos tan elevada en el Eurobasket, cuando Yugoslavia derrotó a Suecia por 115-43.

Además, también se trata de la primera vez que un equipo duplica los puntos del otro en un partido de Eurobasket desde el 1971, cuando la URRS venció a España por 118-58. Además de las dos grandes estrellas, como son Schröder y Wagner, Tristan Da Silva fue el jugador más destacado del partido, con 25 puntos y 5 rebotes.