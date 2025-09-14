Turquía - Alemania: la gran revelación del Eurobasket contra la campeona del mundo

Alemania y Turquía se verán las caras en la final del Eurobasket de este domingo (20:00h). Los dos únicos equipos invictos en el torneo lucharán por ser la mejor selección de Europa. Una final que enfrenta a los dos conjuntos que mejores sensaciones han mostrado durante el torneo, dejando atrás a sus rivales y exhibiendo el mejor nivel de Europa.

Empezando por los germanos, el equipo dirigido por Álex Mumbrú ya partía como favorito tras la sorprendente derrota de Serbia. Durante la fase de grupos, el significado de sufrir no estuvo en su diccionario. Ninguno de sus oponentes fue capaz de situarse más cerca de 19 puntos en el marcador final. Una superioridad que elevó las posibilidades de la selección en el torneo.

De la mano de Schröder y Wagner todo es más fácil. En las rondas eliminatorias, superaron con mucha comodidad a Portugal, aunque sufrieron en la primera mitad, donde se fueron al vestuario perdiendo de un punto. Sin embargo, las actuaciones de las dos estrellas alemanas acabaron por imponerse ante la selección lusa, que mucho hizo llegando a los octavos de final.

Wagner, la gran estrella alemana, que apeó a Doncic de las semifinales del Eurobasket / FIBA

El partido más competido, y polémico, para Alemania fue el de Eslovenia. Si había alguien capaz de parar a una selección invencible era Luka Doncic, que cerca estuvo de conseguirlo, pero un último cuarto en el que los germanos lanzaron una gran cantidad de tiros libres fue demasiado para los eslovenos. Finalmente, en semifinales se impusieron a Finlandia sin complicaciones.

Alemania llega a la final con la moral por las nubes y como actual campeona del mundo. Es evidentemente la favorita para levantar el título, con el que conseguiría un doblete histórico para el país. Sin nombres tan grandes como los de Jokic, Antetokounmpo o Doncic, pero con una plantilla muy profunda y que se conoce desde hace mucho tiempo. Juegan prácticamente de memoria, a pesar de contar con nuevo seleccionador.

Alperen Sengun es el líder indiscutible de la Turquía de Ataman / FIBA

Por el otro lado está la gran revelación del torneo: la Turquía de Ataman. Empezó como la tapada, pero poco a poco fue demostrando que el nivel de esta selección no era ninguna tontería. Sobre todo gracias a su gran estrella, Alperen Sengun, que ha dejado actuaciones históricas en este Eurobasket, como un triple-doble en 25 minutos de juego.

El 'baby Jokic'

Sengun no es solo un jugador increíble en el baloncesto FIBA con una gran capacidad anotadora, sino que hace jugar a sus compañeros a su antojo. De hecho, su función es muchas veces la de encontrar al compañero libre o la de diseñar la jugada ideal para cualquier contexto. Sin duda, en caso de que Turquía se llevara el título, el MVP sería para él.

Aunque el juego de la selección gira entorno a él, Turquía cuenta con grandes jugadores como Osman, Larkin o el propio Osmani, que dio una exhibición en las semifinales ante Grecia (28 puntos y 6 rebotes). Los de Ataman buscarán su primer Eurobasket en un contexto ideal para ellos, después de aplastar a la selección de Antetokounmpo y no saber lo que es perder desde agosto del año pasado.