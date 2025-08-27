Shengelia siembra las dudas: "Será difícil estar en forma"

Toko Shengelia no confirmó en rueda de prensa su ausencia en el partido de este jueves contra España. La estrella de la selección de Georgia, y próximo jugador del Barça, sufrió una arritmia cardíaca el pasado 8 de agosto en un amistoso contra Estonia. "Los médicos del Barça me han dicho que todo está bien", dijo, además de afirmar que se siente en condiciones de jugar.

"Llevaba varios días sin poder dormir. No sé por qué. Sin descansar, sólo entrenaba y jugaba", desveló el jugador, que se hizo pruebas en Barcelona y los resultados fueron buenos. El jugador llega igualmente entre algodones para el gran torneo continental de selecciones, ya que lleva dos semanas inactivo por este suceso.

"Será difícil estar en forma para ayudar al equipo. Del corazón estoy perfecto. Si no juego es por no estar en forma. Mi pregunta a los médicos era si tenía que pensar en el corazón y me dijeron que no iba a pasar nada", aseguró el georgiano. Aun así, según ha desvelado 'Encestando', Shengelia no estará en el primer partido contra España para ir cogiendo forma y no arriesgar.

Shengelia, feliz en la firma de su contrato con el Barça / FCB

"Gracias por preocuparos por mí, pero tranquilos, estoy bien, gracias a Dios, todo va bien. La situación no es ideal, pero, repito, casi nunca lo es. Ya he pasado por esto antes y tuve que encontrar la manera de alcanzar la mejor forma posible para ayudar a mi equipo a lograr nuestro objetivo. Ahora estoy bien de salud, estable; es solo cuestión de tiempo; haremos todo lo posible para estar listos lo antes posible".

Su presencia en el debut de Georgia no ha sido descartada por él, que parece decidido a jugar lo antes posible. "Hasta ahora, todo ha ido bien en los entrenamientos. Estoy haciendo todo lo que puedo. Lo importante es que no tengo que pensar en cosas de mi corazón. Mañana sabremos si juego o no contra España, pero todo va bien".

Los médicos, tanto del Barça como de la selección georgiana, le han aconsejado no jugar los dos primeros partidos del Eurobasket, además de incorporarse de manera progresiva a los entrenamientos. Los dos primeros partidos de Georgia son ante España y Grecia. "Si ganamos a Bosnia y Chipre puede que nos llegue para estar en octavos, pero a la vez tengo que ir cogiendo ritmo", confesó.

Halago a Scariolo

En el contexto de previa contra España, Shengelia dedicó unas palabras a Sergio Scariolo, quien fuera su entrenador en la Virtus Bolonia y será su rival tanto en el Eurobasket como en Liga Endesa. "Lo resumiré rápido. Es uno de los mejores seleccionadores dela historia del baloncesto y su legado es fantástico", reconoció.

Con Shengelia o sin él, Georgia y España se verán las caras este jueves en el primer partido de ambos en el grupo C. Cuatro duelos entre ambas selecciones, incluyendo uno en el pasado Eurobasket, donde los de Scariolo no tuvieron problemas para superar a su rival (90-64). La única victoria georgiana también fue en 2022, dos meses antes, en los clasificatorios para el Mundial (82-76).