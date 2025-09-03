Sergio de Larrea, la joven promesa a la altura de Ricky Rubio con España: "Tiene a los ojeadores entusiasmados"

Si hubo una buena noticia en el partido contra Italia, esa fue la de Sergio de Larrea. El base de 19 años exhibió su mejor juego, tras varios encuentros en los que no estuvo del todo acertado, y cargó con el equipo durante muchos minutos. Una muestra de personalidad que ilusiona para la España del futuro, teniendo en cuenta su corta edad.

En 24 minutos en pista, De Larrea anotó 15 puntos y recogió 7 rebotes. Una actuación de estrella que lo catapulta a ser el faro de la selección en el partido ante Grecia. Además, dejó atrás sus malos porcentajes desde la línea de tres, para ser el máximo anotador desde esa distancia con un 57,1% de efectividad. Cuando la pelota quemaba, él no tuvo ningún problema en cargar con ella.

Con su brillante actuación, el base hizo historia con la selección española, convirtiéndose en el jugador más joven en anotar más de diez puntos en un Eurobasket desde Ricky Rubio, que lo consiguió en el año 2009. El otro 'cachorro' de España, Mario Saint-Supery, también tuvo un buen desempeño ante Italia, anotando 7 puntos en 15 minutos de juego.

Sergio de Larrea, defendiendo una acción contra Italia / FIBA

"Estábamos ante un gran rival que era Italia, ellos también juegan al basket y es normal que hayan salido en el tercer cuarto con la dureza con la que han salido. Ha habido momentos en los que nos han dominado el rebote, que lleva siendo nuestro talón de Aquiles en este campeonato", comentó de Larrea a 'RTVE' tras la derrota en el cuarto partido de fase de grupos del Eurobasket.

"Hemos estado ahí, es una derrota dura pero tenemos que seguir. Hemos jugado buen partido. Son momentos finales, momentos de pequeños detalles. No hay que darle más vueltas e ir a por el siguiente", concluyó. España se la jugará en el último partido contra Grecia. Si gana, estará clasificada. Si pierde, dependerá del resultado entre Bosnia y Georgia.

"Esto es un Europeo, puede pasar cualquier cosa igual que nos pasó a nosotros con Georgia. Son cosas que no dependen de ti y lo que estaba en nuestra mano lo hemos luchado. Ahora tenemos otro partido más en el que dependemos de nosotros. Ante Grecia es un todo o nada. Tenemos las cosas claras, sabemos lo que tenemos que hacer y hay que trabajar este día y medio que nos queda para llegar de la mejor manera posible".

Estados Unidos, enamorada de 'Larry'

La prensa americana ya se ha hecho eco de la actuación del jugador ante Italia. 'NBA Draft Point' afirma lo siguiente: "Sergio De Larrea es una potencial elección de primera ronda del Draft 2026 muy infravalorada". El medio 'Sports Illustrated' va por el mismo camino: "Su dominio del engaño es excepcional para su edad y tiene a los ojeadores entusiasmados con su futuro".

Finalmente, 'Bleacher Report' lo cataloga como uno de los jóvenes más prometedores para el próximo Draft. En la última predicción, aunque queden largos meses todavía para dicho evento, lo sitúan en la posición número 35, justo por detrás de su compañero en la selección: Mario Saint-Supery.