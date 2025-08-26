Baloncesto
Scariolo: "Trabajar con dos bases tan jóvenes es muy divertido"
La selección española debutará este jueves ante Georgia en el Eurobasket
Sergio Scariolo, seleccionador de España, atendió a 'RNE' el día previo al inicio del Eurobasket 2025. El próximo entrenador del Real Madrid comentó lo divertido que es entrenar a los bases jóvenes, además de reconocer que tendrá momentos emotivos durante el torneo, siendo consciente de que es su 'último baile' al mando del combinado nacional.
"Trabajar con estos dos chicos tan jóvenes es una alegría, además de muy divertido. Tienes que retroceder un poco y no dar por descontados algunos conocimientos. Ellos eran los bases designados para liderar la U20, que no han podido hacerlo por desgracia y lo han hecho con la Absoluta. Pero también pasó con Juan Núñez y acabó siendo titular", reconoció.
Además, Scariolo tiene claro el futuro que le depara a la selección. "En definitiva, el puesto de base, también con Rafa Villar y Carlos Alocén, me parece extremadamente brillante para el futuro. Con un par de temporadas más ya es suficiente. Me encanta poder encaminar este futuro, aunque el objetivo para este curso es preparar lo que viene. Me parece más a corto y medio plazo que a largo".
Sobre ser entrenador del Madrid y seleccionador a la vez, aunque haya sido durante escasas semanas, no le ha supuesto un problema. "Toda la vida he compaginado club con selección. Siempre o casi siempre. Todos los jugadores han debutado conmigo al fin y al cabo. Deseo hacerlo bien un poquito más por esto".
En el banquillo, algunos nombres no estarán en el Eurobasket. "En mi cuerpo técnico tenemos un cambio importante: mi primer ayudante no está. Hemos tenido, como siempre, que promover desde abajo y creo que esta funcionando muy bien. Estoy muy contento con todo el mundo, ya habían estado con nosotros anteriormente".
Acerca de si estaba más orgulloso de las medallas logradas o del grupo creado, además de proyectos como España B o U20, no tiene dudas. "Las medallas están ahí y nos ha encantado ganarlas. Para mí es más importante todo esto que has nombrado porque crea una visión de porque nuestro universo de selección española, entendido como global, es tan envidiado e incluso copiado", dijo.
'La Familia' como inspiración
"Muchos intentan inspirarse en la selección española. Veo a Italia cómo está ahora refundando toda su capacidad de crecer desde abajo y cuántas reuniones hemos tenido con ellos, con federación, seleccionadores... y no nos importa porque eso mejora el baloncesto. Lo que hemos creado como conjunto es de lo que estoy más orgulloso".
Por último, sobre las emociones que vivirá en el torneo, Scariolo prefiere no pensar mucho en ello. "Son un preludio de nostalgia, sé que los voy a vivir, sé que habrá momentos de este tipo. Sin embargo, no prevalecen, estoy centrando en el equipo y llevo muchos años con esto. Aunque por supuesto no soy un robot ni un trozo de hielo. Aun así, no me quita el sueño".
