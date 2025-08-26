Baloncesto
Todas las plantillas del Eurobasket 2025: selecciones y jugadores
La competición baloncestística europea dará inicio este miércoles 27 de agosto
Todo preparado para que arranque el Eurobasket 2025. 24 selecciones nacionales lucharán por ser la mejor del continente en las dos próximas semanas. Para ello, llegan a la cita con una lista de doce jugadores. Te detallamos las plantillas de todos los combinados que competirán en las diferentes ciudades anfitrionas: Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia.
Algunos seleccionadores se han visto obligados a contar con jóvenes promesas o perfiles menos experimentados, debido a la gran cantidad de lesiones que han sufrido algunos países, como Francia o España. El torneo da el pistoletazo de salida este miércoles 27 de agosto y finalizará el próximo 14 de septiembre.
Todas las plantillas del Eurobasket 2025
Grupo A
Portugal
- Cândido Sá (CB Cáceres)
- Daniel Relvão (SL Benfica)
- Diogo Brito (Club Ourense Baloncesto)
- Diogo Gameiro (SL Benfica)
- Diogo Ventura (Sporting CP)
- Francisco Amarante (Alimerka Oviedo Baloncesto)
- Miguel Queiroz (FC Porto)
- Neemias Queta (Boston Celtics)
- Nuno Sá (AD Galomar)
- Rafael Santos Club Ourense Baloncesto )
- Travante Williams (CSM Oradea)
- Vladyslav Voytso (Grupo Alega Cantabria)
Estonia
- Henri Drell
- Kregor Hermet (BC Kalev/Cramo)
- Janari Joesaar (Dziki Warszawa)
- Mikk Jurkatamm
- Artur Konontsuk (EWE Baskets Oldenburg)
- Kristian Kullamae (Lietkabelis)
- Sander Raieste (UCAM Murcia)
- Joonas Riismaa (Acqua S. Bernardo Cantù)
- Mart Rosenthal (BC Kalev/Cramo)
- Matthias Tass (Filou Oostende)
- Kaspar Treier (GeVi Napoli)
- Siim-Sander Vene
Letonia
- Davis Bertans (Dubai Basketball)
- Dairis Bertans (VEF Riga)
- Klavs Cavars (Sabah BK)
- Andrejs Grazulis (Turk Telekom)
- Arturs Kurucs (Río Breogán)
- Rihards Lomazs (Telekom Bonn)
- Mareks Mejeris (U-BT Cluj Napoca)
- Kristaps Porzingis (Atlanta Hawks)
- Rolands Smits (Anadolu Efes)
- Marcis Steinbergs (BAXI Manresa)
- Arturs Zagars (Fenerbahçe)
- Kristers Zoriks (Hiopos Lleida)
Turquía
- Onuralp Bitim (Bayern Múnich)
- Adem Bona (Philadelphia 76ers)
- Sehmus Hazer (Bahçeşehir)
- Furkan Korkmaz (Bahçeşehir)
- Shane Larkin (Anadolu Efes)
- Cedi Osman (Panathinaikos)
- Ercan Osmani (Anadolu Efes)
- Sertac Sanli (Fenerbahce)
- Alperen Sengun (Houston Rockets)
- Kenan Sipahi (Bahçeşehir)
- Erkan Yilmaz (Anadolu Efes)
- Omer Yurtseven (Panathinaikos)
Serbia
- Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers)
- Nikola Jokic (Denver Nuggets)
- Nikola Jovic (Miami Heat)
- Tristan Vukcevic (Washington Wizards)
- Aleksa Avramovic (Dubai)
- Filip Petrusev (Dubai)
- Vanja Marinkovic (Partizan)
- Ognjen Dobric (Estrella Roja)
- Vasilije Micic (Hapoel Tel Aviv)
- Marko Guduric (Milano)
- Nikola Milutinov (Olympiacos)
- Stefan Jovic
República Checa
- Richard Balint (Basket Brno)
- Jaromir Bohacik (ERA Nymburk)
- Vojtech Hruban (ERA Nymburk)
- Adam Kejval (Basket Brno)
- Vit Krejci (Atlanta Hawks)
- Martin Kriz (ERA Nymburk)
- Petr Krivanek (Basket Brno)
- Tomas Kyzlink (Jilin Tigers)
- Martin Peterka (Yalova)
- Ondrej Sehnal (ERA Nymburk)
- Martin Svoboda (Písek)
- Jak Zidek (Tizona Burgos)
Grupo B
Alemania
- Isaac Bonga (Partizan)
- Oscar Da Silva (Bayern Munich)
- Tristan Da Silva (Orlando Magic)
- Justus Hollatz (Bayern Munich)
- Leon Kratzer (Bayern Munich)
- Maodo Lo (Zalgiris Kaunas)
- Andreas Obst (Bayern Munich)
- Dennis Schröder (Sacramento Kings)
- Daniel Theis (AS Monaco)
- Johannes Thiemann (Gunma Crane Thunders)
- Johannes Voigtmann (Bayern Munich)
- Franz Wagner (Orlando Magic)
Finlandia
- Jacob Grandison (PAOK)
- Andre Gustavson (Kauhajoki)
- Mikael Jantunen (Fenerbahçe)
- Miro Little (UC Santa Barbara)
- Alexander Madsen
- Lauri Markkanen (Utah Jazz)
- Edon Maxhuni (Gravelines-Dunkerque)
- Miikka Muurinen
- Olivier Nkamhoua (Varese)
- Sasu Salin (Movistar Estudiantes)
- Ilari Seppala (Duna Aszfalt)
- Elias Valtonen (Covirán Granada)
Gran Bretaña
- Amin Adamu (London Lions)
- Dan Akin (Kolossos Rodou)
- Jubrile Belo (Stade Rochelais)
- Myles Hesson (Toyama Grouses)
- Luke Nelson (London Lions)
- Gabe Olaseni (Mersin MSK)
- Tarik Phillip (London Lions)
- Josh Ward-Hibbert (London Lions)
- Jelani Watson-Gayle (Slavia Praga)
- Pat Whelan (Caledonia Gladiators)
- Carl Wheatle (Venezia)
- Akwasi Yeboah (Trapani)
Lituania
- Rokas Jokubaitis (Maccabi Tel Aviv)
- Arnas Velicka (Basketball Lowen Braunschweig)
- Margiris Normantas (Rytas Vilnius)
- Ignas Sargiunas (Rytas Vilnius)
- Deividas Sirvydis (Zalgiris Kaunas)
- Ignas Brazdeikis (Zalgiris Kaunas)
- Gytis Radzevicius (Rytas Vilnius)
- Rokas Giedraitis (Estrella Roja)
- Tadas Sedekerskis (Baskonia)
- Laurynas Birutis (Zalgiris Kaunas)
- Jonas Valanciunas (Denver Nuggets)
- Azuolas Tubelis (Rytas Vilnius)
Suecia
- Denzel Andersson (Dziki Warszawa)
- Simon Birgander (Joventut Badalona)
- Tobias Borg (Palencia)
- Viktor Gaddefors (T.P. Toruń)
- Ludde Hakanson (UCAM Murcia)
- Pelle Larsson (Miami Heat)
- Mattias Markusson (MKS Dąbrowa Górnicza)
- Barra Njie (Braunschweig)
- Melwin Pantzar (Bilbao Basket)
- Adam Ramstedt (Valur)
- Nicholas Spires (Södertälje)
- Wilhelm Falk (UCAM Murcia)
Montenegro
- Kyle Allman (Turk Telekom)
- Igor Drobnjak (Spartak Subotica)
- Vladimir Mihailovic (Zadar)
- Balsa Zivanovic (SC Derbi)
- Zoran Vuceljic (SC Derbi)
- Dordije Jovanovic (Buducnost)
- Andrija Slavkovic (Buducnost)
- Emir Hadzibegovic (SC Derbi)
- Bojan Tomasevic (FMP)
- Marko Simonovic (Tuk Telekom)
- Zoran Nikolic (SC Derbi)
- Nikola Vucevic (Chicago Bulls)
Grupo C
Chipre
- Antreas Christodoulou (AEL Limassol)
- Giannis Giannaras (Apoel Nicosia)
- Aeneas Jung (Apoel Nicosia)
- Stefanos Iliadis (Anorthosis)
- Michalis Koumis (Keravnos)
- Christos Loizides (AEK Larnaca)
- Simon Michail (Keravnos)
- Ioannis Pashialis (Keravnos)
- Konstantinos Simitzis (AEK Larnaca)
- Nikos Stylianou (Keravnos)
- Filippos Tigkas (Keravnos)
- Darral Willis
Italia
- Darius Thompson (Valencia Basket)
- Marco Spissu (Casademont Zaragoza)
- Danilo Gallinari (Vaqueros de Bayamón)
- Nicolò Melli (Fenerbahçe Istanbul)
- Simone Fontecchio (Miami Heat)
- Giampaolo Ricci (EA7 Emporio Armani Milano)
- Matteo Spagnolo (Alba Berlín)
- Gabriele Procida (Real Madrid)
- Saliou Niang (Virtus Bologna)
- Momo Diouf (Segafredo Bologna)
- Riccardo Rossato (Trapani Shark)
- Nikola Akele (Segafredo Bologna)
- Alessandro Pajola (Segafredo Bologna)
Georgia
- Rati Andronikashvili
- Kamar Baldwin (Bayern de Múnich)
- Giorgi Ochkhikidze (Kutaisi)
- Duda Sanadze (Esperos GS Lamias)
- Kakha Jincharadze (BC GAU Tbilisi)
- Aleksandre Pevadze (TSU Tbilisi)
- Beqa Burjanadze (Covirán Granada)
- Toko Shengelia (Barcelona)
- Giorgi Korsantia (Kutaisi)
- Goga Bitadze (Orlando Magic)
- Giorgi Shermadini (La Laguna Tenerife)
- Ilia Londaridze (Batumi)
- Sandro Mamukelashvili (Toronto Raptors)
España
- Santi Aldama (Memphis Grizzlies)
- Darío Brizuela (Barcelona)
- Mario Saint-Supery (Gonzaga)
- Juancho Hernangómez (Panathinaikos)
- Willy Hernangómez (Barcelona)
- Sergio de Larrea (Valencia Basket)
- Xabi López-Arostegui (Valencia Basket)
- Joel Parra (Barcelona)
- Jaime Pradilla (Valencia Basket)
- Josep Puerto (Valencia Basket)
- Yankuba Sima (Valencia Basket)
- Santi Yusta (Casademont Zaragoza)
Grecia
- Kostas Papanikolaou (Olympiacos)
- Kostas Sloukas (Panahtinaikos)
- Giannoulis Larentzakis (Olympiacos)
- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
- Dinos Mitoglou (Panahtinaikos)
- Panagiotis Kalaitzakis (Panahtinaikos)
- Dimitris Katsivelis (AEK)
- Kostas Antetokounmpo (Olympiacos)
- Vasilis Toliopoulos (Panahtinaikos)
- Tyler Dorsey (Olympiacos)
- Thanasis Antetokounmpo (Sin equipo)
- Alexandros Samodurov (Panahtinaikos)
Bosnia y Herzegovina
- Amar Alibegovic
- Edin Atic (Río Breogán)
- Jusuf Nurkic (Utah Jazz)
- Miralem Halilovic (Dinamo Sassari)
- Amar Gegic (KK Zadar)
- Ajdin Penava (WKS Slask Wroclaw)
- Aleksandar Lazic (Spartak Office Shoes)
- Adin Vrabac (Bosna Royal)
- Adnan Arslanagic (Orlovik)
- Kenan Kamenjas (Dubai Basketball)
- John Roberson
- Tarik Hrelja (Igokea)
Grupo D
Islandia
- Elvar Fridriksson (Maroussi)
- Haukur Palsson (Álftanes)
- Hilmar Smari Henningsson (UMF Stjarnan)
- Jon Gudmundsson (San Pablo Burgos)
- Kari Jonsson (Valur)
- Kristinn Palsson (Valur)
- Martin Hermansson (Alba Berlin)
- Orri Gunnarsson (UMF Stjarnan)
- Styrmir Thrastarson (Belfius-Mons)
- Sigtryggur Arnar Bjornsson (UMF Tindastóll)
- Tryggvi Hlinason (Bilbao Basket)
- Aegir Steinarsson (UMF Stjarnan)
Francia
- Isaïa Cordinier (Virtus Bologna)
- Bilal Coulibaly (Washington Wizards)
- Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas)
- Jaylen Hoard (Maccabi Tel Aviv)
- Mam Jaiteh (Dubai Basketball)
- Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia)
- Théo Maledon (Real Madrid)
- Elie Okobo (AS Monaco)
- Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)
- Alexandre Sarr (Washington Wizards)
- Nadir Hifi (Paris Basketball)
- Guerschon Yabusele (New York Knicks)
Eslovenia
- Luka Doncic (Los Angeles Lakers)
- Gregor Hrovat (JDA Dijon)
- Robert Jurkovic (Krka)
- Martin Krampelj (Surne Bilbao Basket)
- Edo Muric (Hiopos Lleida)
- Aleksej Nikolic (Cedevita Olimpija)
- Mark Padjen (Bosna Visit)
- Klemen Prepelic (Dubai)
- Rok Radovic (Cedevita Olimpija)
- Leon Stergar (Kortrijk Spurs)
- Luka Scuka (Braunschweig)
- Alen Omic (Buducnost)
Polonia
- Aleksander Balcerowski (Unicaja)
- Aleksander Dziewa (King Szczecin)
- Tomasz Gielo (King Szczecin)
- Kamil Laczynski (AMW Arka Gdynia)
- Jordan Loyd (AS Monaco)
- Michal Michalak (Anwil Wloclawek)
- Dominik Olejniczak (Derthona Basket)
- Andrzej Pluta (Legia Varsovia)
- Mateusz Ponitka (Bahcesehir)
- Michal Sokolowski (Dinamo Sassari)
- Szymon Zapala (Trefl Sopot)
- Przemyslaw Zolnierewicz (King Szczecin)
Bélgica
- Ismael Bako (Paris Basketball)
- Mamadou Guisse (Limoges)
- Manu Lecomte (CS Valcea)
- Siebe Ledegen (Okapi Aalst)
- Joppe Mennes (BC Oostende)
- Jean-Marc Mwema (HLA Alicante)
- Loic Schwartz (Saint-Quentin)
- Godwin Tshimanga (Brussels)
- Kevin Tumba (Antwerp Giants)
- Niels Van Den Eynde (Okapi Aalst)
- Andy Van Vliet (Rostock)
- Hans Vanwijn (Merkezefendi)
Israel
- Deni Avdija (Portland Trail Blazers)
- Tomer Ginat (Hapoel Tel Aviv)
- Yam Madar (Hapoel Tel Aviv)
- Guy Palatin (Maccabi Tel Aviv)
- Bar Timor (Hapoel Tel Aviv)
- Itay Segev (Hapoel Tel Aviv)
- Ethan Burg (Bnei Herzeliya)
- Khadeen Carrington (Hapoel Jerusalem)
- Nimrod Levi (Hapoel Jerusalem)
- Yovel Zoosman (Hapoel Jerusalem)
- Rafi Menco (Maccabi Tel Aviv)
- Roman Sorkin(Maccabi Tel Aviv)
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Barça puede dar el gran golpe con Etta Eyong
- Vía libre para el Barça ante el Rayo
- NOTICIA SPORT: ¡Ofertón oficial del Chelsea por Fermín!
- Xabi instaura la meritocracia y provoca un terremoto en el vestuario del Real Madrid
- El Barça da un paso adelante para poder jugar en el Spotify Camp Nou
- Álvaro Cortés, el ‘tapado’ para el perfil que busca Flick que impresionó en Maracaná
- Mercado de fichajes, hoy 26 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Oriol Romeu, clave para desencallar el mercado blaugrana