Los peores pronósticos para Jokubaitis: dice adiós al Eurobasket

Se confirman las peores noticias para Rokas Jokubaitis. El jugador lituano dice adiós al Eurobasket y a todo el inicio de temporada tras una lesión de rodilla que le obligará a pasar por quirófano. Con gestos claros de dolor, se vio obligado a abandonar la pista en el último partido de su selección ante Finlandia, en el que aportó un total de 16 puntos y 9 asistencias.

Tras las pruebas realizadas esta misma mañana, Jokubaitis sufre una rotura de ligamento cruzado anterior con afectación en el menisco de la rodilla derecha, lo que le tendrá de baja hasta el año 2026 y durante seis meses como mínimo, según confirmó el periodista Donatas Urbonas. Una noticia trágica para la selección de Lituania, que pierde a su principal organizador.

Y es que el torneo de Jokubaitis estaba siendo sensacional. En los tres partidos con Lituania, no bajó en ninguno de los 15 puntos, llegando a destrozar a Montenegro y siendo el MVP: 21 puntos y 12 asistencias. Aunque el dolor en la rodilla no tenía buena pinta, los médicos quisieron ser cautas y no dar pronósticos antes de tiempo. Sin embargo, la lesión es tan grave como se temía.

Tras un buen año en Maccabi, Rokas emprendía una aventura en el Bayern Múnich a partir de septiembre, aunque la espera se alargará hasta el próximo año. El lituano se desplazará hacia Múnich para hacer una segunda revisión y determinar cuál es tratamiento a seguir. El base estaba liderando las estadísticas de Lituania en puntos, asistencias y robos.

"Lamento haber perdido al jugador más importante de nuestro equipo, pero es algo que pasa. Será una gran pérdida para nosotros", comentó el seleccionador lituano Rimas Kurtinaitis al acabar el partido. Jokubaitis no estaba siendo únicamente el máximo asistente del equipo, sino el mayor de toda la competición. Un rendimiento

Sus anteriores equipos le han deseado una pronta recuperación a través de las redes sociales. Uno de ellos es el Barça, escudo que defendió desde el año 2021 hasta el 2024, además del Zalgiris, equipo en el que dio impulso a su carrera baloncestística. Jokubaitis se ganó el cariño de la afición lituana y también la del Palau Blaugrana.

Otras lesiones en el Eurobasket

Otra sensible baja en el europeo es la de Bogdan Bogdanovic. Serbia no podrá contar más con su segundo mejor jugador, por detrás de Nikola Jokic, después de que se rompiera el tendón de la corva en el partido ante Portugal. Un percance que puede arrastrar durante el inicio de la temporada de la NBA, donde no está claro que pueda jugar los primeros partidos.

Tampoco seguirá en el torneo Johannes Voigtmann, jugador de la selección alemana. El pívot, curiosamente también del Bayern como Jokubaitis, tendrá que pasar por quirófano por otra lesión de rodilla. Bien es cierto que tan solo había jugado dos partidos y sus números no habían sido especialmente altos: 1,5 puntos, 3 rebotes y 2,5 asistencias.