De Willy a De Larrea y Saint-Supéry: lo mejor y lo peor de España en el Eurobasket

España se vuelve para casa a las primeras de cambio. En el peor Eurobasket de su historia, 'La Familia' no fue capaz de derrotar a Grecia en el partido decisivo, aunque lo tuvieron a tiro a falta de poco más de un minuto, y quedó eliminada del torneo. De cada grupo de seis selecciones, eran cuatro las que pasaban a la siguiente ronda. España quedó quinta en el suyo.

Las selecciones de Grecia e Italia eran las máximas favoritas en el grupo C para acceder a octavos en primera y segunda posición. Luego aparecía España, que a medida que se acercaba el torneo veía cómo varios jugadores clave se bajaban de la cita. Aun así, la presencia de selecciones como Chipre, Bosnia o Georgia hacían más que viable el pase a las rondas eliminatorias. Luego ya se vería.

Sin embargo, el debut de la selección fue un auténtico despropósito. Georgia derrotó sin problemas al combinado español por una diferencia de más de diez puntos. Con esa victoria, los de Shengelia tan solo necesitaron vencer a la semiprofesional Chipre para asegurarse un puesto en octavos, después de que Bosnia les hiciera un favor y sorprendiera a una Grecia sin Giannis Antetokounmpo.

Willy Hernangómez y Sergio de Larrea, después del partido / FIBA

Varios nombres han salido muy perjudicados de este Eurobasket. Jugadores que estaban destinados a liderar la selección por su experiencia y veteranía y que han sido más un lastre que una solución. Uno de ellos es Willy Hernangómez, capitán del equipo, que no apareció en los duelos más importantes ante Italia y Grecia. Contra los primeros, se jugó un lanzamiento de manera incomprensible cuando España tenía la oportunidad de ponerse por delante a falta de escasos segundos. Un 'puntito' contra Italia y seis contra Grecia. Que cada uno saque sus conclusiones.

Si hablamos del hermano mayor, todavía hay más motivos para hacerlo del menor. El rendimiento de Juancho ha sido probablemente el peor de toda la selección, con 0 puntos ante Italia y cinco ante Grecia. Por si fuera poco, cuando tuvo la oportunidad en el último partido de colocar a España a un punto, falló los tres tiros libres de manera consecutiva. Totalmente anticompetitivo el Eurobasket de Juancho.

Por último, aunque con un grado menor de responsabilidad, Joel Parra y Santi Aldama han dejado mucho que desear. El primero no estuvo nada acertado contra Italia, sobre todo en los últimos minutos, y no aprovechó un contraataque de tres contra uno, además de cometer una antideportiva que acabó con las posibilidades de la selección. El segundo, que adoptaba la figura de líder para el torneo, tan solo lo fue por momentos. Quizá le queda un poco grande esa etiqueta.

No todo han sido malas noticias. Y precisamente las buenas vienen de los jugadores en los que menos se confiaba: los jóvenes. Tanto de Larrea como Saint-Supery fueron capaces de demostrar que no les achantan los grandes escenarios, y ante Italia y Grecia aparecieron más que nunca. Un hilo de esperanza para el futuro, el que ya tiene asegurado España para los próximos quince años en el puesto de base.

Más valoraciones

Cabe destacar también las aportaciones de Pradilla y Yusta, que no tenían la responsabilidad de los más grandes y han realizado varios partidos notables. En el caso de Darío Brizuela, el jugador del Barça tuvo la mala suerte de lesionarse ante Grecia, aunque brilló más en los partidos más sencillos. La 'mamba vasca' pasará pruebas médicas para ver el alcance de su dolencia.

Finaliza aquí el camino de Sergio Scariolo con la selección. Una leyenda del baloncesto español que ha dado múltiples alegrías a los aficionados durante muchos años. En este Eurobasket, creyó en los más jóvenes y no le decepcionaron. Hizo lo que pudo con lo que tuvo y, como todos sabemos, él no lanza los tires libres. 21/37 contra Grecia y 13/22 contra Italia.