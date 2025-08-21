Markkanen mete miedo para el Eurobasket: ¡40 puntos de media en los preparatorios!

Las miradas para el Eurobasket están puestas en jugadores como Luka Doncic, Nikola Jokic o Giannis Antetokounmpo. Aun así, los partidos preparatorios para el torneo que se ha marcado Lauri Markkanen, estrella de la NBA que defiende los colores de la selección de Finlandia, han dado mucho que hablar. El pívot de los Utah Jazz quiere comer en la mesa de los grandes de Europa.

Markkanen dejó huella desde el primer partido de preparación, cuando su selección se enfrentó a Bélgica y él no dudó en anotar, anotar y anotar. Tanto que finalizó el partido con 48 puntos y 9 rebotes en la evidente victoria de su selección por 105-62. Ambos combinados nacionales volvieron a verse las caras tres días después, con otra exhibición de la estrella finlandesa.

En esta ocasión, la estrella de los Jazz volvió a lucirse y a superar los 30 puntos en otro duelo con la selección belga. Una demostración de que el jugador tiene la consistencia para encadenar varios partidos consecutivos con grandes puntuaciones. En el Europeo que se disputó en 2022, ya fue el máximo anotador global.

Por si fuera poco, el pívot firmó su mejor partido en la siguiente parada de su selección en Polonia. 42 puntos y 12 rebotes fueron clave para el triunfo de los nórdicos, por una ventaja de nueve puntos. Otra exhibición más, para ponerse a punto e intentar mejorar el resultado de la última edición, cuando lograron su récord histórico: la séptima plaza.

Es evidente que Markkanen es uno de los grandes nombres del torneo, aunque para él los hay mejores. "La capacidad de Doncic para hacer múltiples cosas… Sabe cómo llegar a un punto y, obviamente, puede encestar cualquier tiro que puedas imaginar. Así que su tamaño, su paciencia, diría yo, y su capacidad para cambiar de velocidad son su mayor arma", declaró sobre el esloveno.

Luka Doncic, con la selección de Eslovenia / TOMS KALNINS

Finlandia está en el Grupo B del Eurobasket, donde tendrá que enfrentarse a Alemania, Lituania, Montenegro, Gran Bretaña y Suecia. Además de Markkanen, la selección cuenta con el capitán Sasu Salin y varios nombres del anterior Mundial 2022, considerada la mejor generación del país con jugadores como Mikael Jantunen, Henri Kantonen, Alexander Madsen y Elias Valtonen.

Una selección que aspira alto

Además de los más veteranos, Finlandia cuenta con jóvenes promesas como Miro Little y Miikka Muurinen, que buscarán aportar frescura en el roster final. Con Markkanen al timón, confían en poder lograr un resultado similar al de la última actuación europea.

Actualmente, Lauri sigue en los Utah Jazz, donde ha decidido pasar los mejores años de su carrera. Aun así, es una franquicia sin grandes objetivos a corto y medio plazo, sin llegar a playoffs a pesar de contar con uno de los mejores pívots de la liga. Eso sí, a nivel económico no le va nada mal: 48,9 millones de dólares por año hasta 2029.